Якутские реки вот-вот вскроются

На территории Якутии работают 4 межведомственные оперативные группы

Активная фаза ледохода на р. Лена проходит на территории Иркутской области, до границы Республики Саха (Якутия) остается 545 км. По прогнозу Якутского УГМС, срок подхода кромки ледохода к территории республики – 10 — 11 мая. На р. Лена в пределах Ленского района продолжается повышение уровней воды с интенсивностью от 10 до 20 см в сутки, наблюдается ледостав и вода льду, а в пределах Олекминского района до 50 см в сутки.

На реке Олекма наблюдается густой ледоход, нижняя кромка расположена у н.п. Куду-Кюель, а верхняя кромка — у г.п. Джикимда Олекминского района. Протяженность ледохода составляет 107 км. Вследствие выхода волны с р. Олекма в ближайшие сутки — двое, ожидается подвижка льда на р. Лена у г.п.Солянка

На реке Алдан и ее притоках продолжается подъем уровней воды, суточный рост составляет от 10 — 90 см наблюдается вода на льду, местами подвижки и закраины. Вскрытие р у г. Томмот прогнозируется на 10 — 11 мая. На правых притоках Тимптон и Учур наблюдается ледоход.

На реке Амга отмечается повышение уровней воды с интенсивностью

от 20 — 90 см в сутки, наблюдаются подвижки льда и разводья. Вскрытие реки в Амгинском районе прогнозируется на 9 — 11 мая.

На реке Вилюй продолжается подъем уровней воды, суточный рост составил от 10 — 30 см, наблюдается вода на льду и закраины. Вскрытие реки Вилюй в Сунтарском районе прогнозируется на 12 — 17 мая.

На реках севера и северо-востока сохраняется зимний режим.

«Сегодня оперативной группой «Лена», с применением воздушного судна Ми-8 Хабаровского АСЦ проведен мониторинг ледовой обстановки на реке Лена выше по течению до поселка Витим. Расчетами БАС проведена аэрофотосъемка населенных пунктов Витим и г. Ленск. Также сегодня передислоцированы три оперативные группы для работы и контроля в бассейнах рек Алдан, Амга и Таатта», прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В целях координации действий сил и средств, в период прохождения весеннего половодья организована работа межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия) на базе Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РС (Я).

Дополнительно сообщаем, что на 14 мая, в рамках усиления группировки спланировано прибытие 30 спасателей аэромобильной группировки ФГКУ «ДВРПСО МЧС России» из г. Хабаровск. Специалисты МЧС России будут направлены в Хангаласский и Намский районы, а также в город Якутск.