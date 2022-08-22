Якутскэнерго назвал причину отключения электроэнергии в Якутске

Специалисты Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» завершили оперативные работы по устранению отключения электроэнергии в Якутске.

Так, 22 августа в 10:28 произошло отключение ВЛ-110 кВ ЯГРЭС — Центральная с отпайкой на Восточную 2 цепь. Во время осмотра бригада энергетиков обнаружила у опоры № 35 остатки гелиевых шаров, которые стали причиной замыкания. Таким образом, чье-то развлечение стало причиной короткого замыкания и аварийной остановки электропитания центра столицы.

Энергетики в очередной раз напоминают, что в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Все действия относительно охранных зон регулируются правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.