Якутск готов к зиме

Городскому округу «город Якутск» 27 октября выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2022 — 2023 годов. Документ свидетельствует, что теплоснабжающие организации, тепловые сети, учреждения и многоквартирные жилые дома полностью подготовлены к зиме.

Готовность к отопительному сезону подтверждена Ленским Управлением Ростехнадзора РС (Я). По результатам проверки комиссией было принято положительное решение о выдаче паспорта готовности. Об этом сообщил заместитель главы города Якутска по вопросам городского хозяйства Егор КАРДАШЕВСКИЙ.

«Город получил паспорт готовности в срок, это своего рода гарантия, что городская система теплоснабжения будет без перебоев функционировать в наши суровые холода», – отметил Егор Кардашевский.

В городе Якутске насчитывается 2938 многоквартирных жилых домов, из них паспортизации подлежит 1271 дом. Паспорта готовности к отопительному сезону выданы 1249 домам (98%). На 22 многоквартирных домах выданы акты готовности в связи с проведением капитального ремонта Фондом капремонта РС(Я). Согласно Приказа Министерства энергетики России №103 от 12 марта 2013 года после 15 сентября выдаются акты готовности, а не паспорта готовности. Акты готовности к отопительному периоду 2022 и 2023 годов выданы всем 2938 многоквартирным домам (100%).

Проверку на готовность также прошли 307 социальных учреждений, в том числе детские сады, школы, объекты дополнительного образования, Управления культуры и духовного развития, Управления физической культуры и спорта, Министерства образования и науки Якутии, Министерства здравоохранения РС(Я), Министерства труда и социального развития Якутии, Министерства культуры и духовного развития РС(Я).

На территории города Якутска функционируют 76 котельных. Объекты теплоснабжения запущены на все 100 %. Паспорта готовности к отопительному сезону выданы всем 17 ресурсоснабжающим организациям.

Напомним, отопительный сезон в городе Якутске начался в этом году с 1 сентября. Процесс прохождения осенне-зимних максимумов находится на постоянном контроле Окружной администрации г. Якутска.