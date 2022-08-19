Якутия представит свои промышленные и инвестиционные проекты на ВЭФ

Павильон Республики Саха (Якутия), который откроется на выставке «Улица Дальнего Востока» в дни Восточного экономического форума, представит туристические продукты, промышленные и инвестиционные проекты, среди которых строительство мостового перехода через реку Лена.

«В 2022 году мы отмечаем историческую дату – 100-летие образования Якутской АССР, которая имеет большое политическое, общественное и историческое значение. Будут презентованы ключевые промышленные и инвестиционные проекты, которые имеют большое значение для развития как Якутии, так и всей страны», – сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Сам павильон будет оформлен с использованием традиционных национальных элементов, напоминающих Ленские столбы.

«У всех регионов есть свои важные проекты. Недавно мы были с Председателем Правительства России Михаилом Владимировичем Мишустиным в Якутии. Глава республики Айсен Сергеевич рассказал о проекте моста через реку Лена. Мы пытаемся собрать проект, чтобы он состоялся», – отметил Полпред ДФО Юрий Трутнев.

Среди инфраструктурных проектов, которые представит республика, также схемы строительства железной дороги Нижний Бестях – Магадан, грузового терминала «Нижний Бестях», Жатайской судоверфи, а также проекты промышленных компаний по развитию месторождений на юге и в Арктической зоне республики. Будет также представлен масштабный проект по строительству волоконно-оптических линий связи в Арктике.

Напомним, выставка «Улица Дальнего Востока», которая проходит в дни Восточного экономического форума, откроется на набережной бухты Аякс во Владивостоке 5 сентября и будет работать до 11 сентября.