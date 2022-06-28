28.06.2022
09:08
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Якутия

Якутия получит дополнительные средства из федерального бюджета на ремонт ещё 46 школ

В Якутии проведут капительный ремонт ещё 46 школ в 19 районах и городе Якутск. Все они прошли дополнительный отбор Минпросвещения РФ для получения федеральной  субсидии в 2023 году.

«Республика получит финансовые средства на ремонт ещё 46 школ в 19 районах и Якутске, включая арктические районы. Это значит, что капремонт проведут не в 58, а в 104 школах республики», – сообщил премьер Якутии Андрей Тарасенко.

Среди вновь отобранных объектов – школы в Абыйском, Булунском, Верхоянском, Вилюйском, Горном, Жиганском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Момском, Намском, Нюрбинском, Олёкминском, Оленёкском, Среднеколымском, Сунтарском, Таттинском, Хангаласском, Усть-Янском районах и городе Якутск.

Как отмечал глава республики Айсен Николаев, программа капремонта школ является важнейшим проектом укрепления материально-технической инфраструктуры и модернизации образовательных организаций, которую необходимо реализовать максимально эффективно и качественно.

Напомним, ранее на капитальный ремонт школ республики на 2022-2023 годы было выделено 2 млрд 889 млн рублей. По федеральной субсидии был запланирован капремонт в 58 школах в 25 муниципальных образованиях и округах.

В 2022 году отремонтируют 38 школ. В программу входит капремонт и оснащение школ мебелью и оборудованием.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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