Якутия предложила модель первичной медпомощи в Арктике

Сегодня, 13 декабря, на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике сенаторами рассмотрен пилотный проект новой модели первичной специализированной медпомощи в Арктической зоне.

«На расширенном заседании Комитета подробно рассмотрели проекты, которые найдут отражение в постановлении Совета Федерации», – сказала председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко.

«Со следующего года планируем пилотный проект, который позволит кратно увеличить качество оказания специализированной медицинской помощи жителям республики, проживающим в арктических районах», – подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

В основе пилотного проекта Арктической модели заложена идея организации плановых выездов врачей – создания регионального центра мобильных бригад для организации выездной и дистанционной медицинской помощи. Центр будет использовать современные телемедицинские технологии. При новой модели работа будет выстроена так: доктор долетел до арктического района, принял пациентов и провёл первый приём, а далее он получает право принимать пациентов дистанционно с использованием возможностей телемедицины. Предполагается, что врачи будут посещать один и тот же населённый пункт четыре раза в год.

Несмотря на все принимаемые усилия, укомплектованность врачами-специалистами в арктических районах ниже, чем в среднем по республике. Из-за отсутствия врачей узких специальностей в Арктике не решается проблема полноценного оказания первичной медико-санитарной помощи. Например, несмотря на высокое число заболеваний органов дыхания в арктических районах республики нет пульмонологов, на 13 арктических районов, занимающих почти половину территории республики, всего один кардиолог.

Благодаря проекту Арктической модели медицины жители арктических районов получат доступ к консультациям узких специалистов, а не только в экстренных случаях или в ходе выездных диспансеризаций. Вся необходимая помощь, включая узких специалистов, будет оказываться качественно и на постоянной основе. Отпадёт необходимость выезда на лечение и обследование в районные центры и в Якутск, будет осуществлён постоянный мониторинг пациентов, и самое главное – будет обеспечен постоянный приток медицинских кадров без необходимости переезда для проживания в Арктике. Также среди плюсов – раннее выявление рисков, раннее лечение, реабилитация, уменьшение количества хронических заболеваний.

В ходе обсуждения модели арктической медицины, предлагаемой Якутией, заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова выразила поддержку проекту. «Республика работает инновационно. В любом управленческом, прежде всего, решении видны инновационные подходы, регион использует достижения науки и новые подходы. В отношении решения такой большой задачи, как совершенствование процесса оказания медицинской помощи, другим регионам есть смысл изучить опыт республики. Уверена, что получат много нового для себя. Очень правильно, что правильно взяли акцент на развитие медицинской помощи в арктических районах. Разработанная модель заслуживает высокой оценки», – сказала вице-спикер Совета Федерации.

Первый заместитель министра здравоохранения России Сергей Фисенко подчеркнул, что Якутия является одним из активных инициаторов различных программ в сфере здравоохранения, касающихся не только Дальнего Востока, но и всей страны. Он напомнил, что на прошедшем ВЭФе Якутии вручен диплом по внедрению региональных систем менеджмента качества. «Считанные единицы возвели данную систему до масштабов внедрения до уровня медицинских организаций региона. Это полный аналог лучших мировых практик», – пояснил он. Итогом такой работы является устойчивая динамика снижения уровня смертности на территории Якутии. «По данным Росстата, запуск Кардиоцентра на 10% снизил смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в текущем году. Это хороший показатель», – сказал замминистра.

После обсуждения сенаторы рекомендовали Минздраву России рассмотреть возможность введения предложенного проекта в Программу государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на 2024 год и плановые 2025 и 2026 годы.

Также сенаторы поддержали строительство нового здания Республиканской клинической инфекционной больницы на 245 коек в Якутске и двух многофункциональных спортивных залов в городе Якутске.

Айсен Николаев отметил неоценимое содействие Совета Федерации, лично спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко и Комитета СФ по социальным вопросам в решении актуальных вопросов самого крупного по территории региона страны, в том числе за содействие в федеральном финансировании строительства в Якутске нового Кардиососудистого и Онкоклинического центров.