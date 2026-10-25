Гороскоп на Полнолуние в Овне 26 октября

Не взваливайте на себя слишком много забот

гороскоп на полнолуние 26 октября

Кому улыбнётся удача, а кому стоит избегать конфликтов

Одним знакам зодиака сегодня пригодится накопленный опыт, другим — творческий подход и готовность к переменам. Читайте, на что обратить внимание и как провести день с пользой, и узнайте, что обещает гороскоп на полнолуние от астролога Элеоноры.

Овен

Будьте собранны, чтобы вовремя среагировать и действовать обдуманно. Не поучайте окружающих и не навязывайте своё мнение — иначе возможен конфликт.

Телец

Сегодня вы сможете заметить детали, которые ускользают от других. Главное — сделать верные выводы. Совершите хотя бы небольшой шаг к своей цели, чтобы не топтаться на месте.

Близнецы

Сегодня пригодится накопленный опыт: он поможет не повторять прежних ошибок. В начале дня возможна рассеянность, но позже вы сосредоточитесь и займётесь важными делами.

Рак

Беритесь за новое дело и не бойтесь сложностей. Не позволяйте чужой критике сбить вас с пути: за ней не всегда стоят объективные замечания. Сохраняйте уверенность и двигайтесь вперёд.

Лев

День обещает сложиться удачно, а трудности удастся быстро преодолеть. Подходите к задачам творчески и не бойтесь импровизировать. Энергичность станет вашим преимуществом.

Дева

Не увязайте в бытовых вопросах — уделите внимание более масштабным задачам. Сейчас благоприятное время для решений, которые повлияют на ваше будущее. Удача будет на вашей стороне.

Весы

Что-то может пойти не по плану, но это не повод унывать. Сохраняйте позитивный настрой и будьте готовы к переменам. Тогда даже неоднозначная ситуация может обернуться в вашу пользу.

Скорпион

Нестандартный поступок удивит окружающих и может поставить конкурентов в тупик. День благоприятен для переговоров и деловых контактов: вам будет легко находить общий язык с разными людьми.

Стрелец

Не взваливайте на себя слишком много забот. Прислушивайтесь к советам опытных людей — это поможет справиться с задачами. Новые знакомства могут оказаться полезными.

Козерог

День пройдёт под знаком взаимовыручки. Помогайте людям, если это вам по силам. При этом ваши собственные дела могут решаться неожиданно легко, словно сами собой.

Водолей

Начало дня может быть непростым, но вы справитесь с трудностями. Умение находить компромиссы и поддерживать тех, кто пал духом, поможет укрепить ваш авторитет. Не упустите возможность заручиться поддержкой влиятельного человека.

Рыбы

Накопившиеся дела могут вызвать усталость, а новых перспектив пока не видно. Не унывайте и берегите силы. Если придётся общаться с людьми, которые вам неприятны, проявите выдержку и не доводите ситуацию до конфликта. Чуть позже вы сможете восстановить равновесие.

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