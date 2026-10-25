Найдите собачку на картине подлёдной рыбалки

найдите собачку на картине

«Великий клёв»: найди всё на льду

Октябрь, утро, мороз, протока. Наш редакционный фотохудожник Санни Костин написал картину про подлёдную рыбалку. На лёд 203 микрорайона в г. Якутске вышла сотня рыбаков, и каждый уверен, что сегодня его день. Пока все смотрят в лунки, на льду творится много интересного. На льду находятся не только рыбаки. Сможешь всё заметить?

Задание

Ответьте на вопрос: Сколько собачек вы увидели на картине? Будьте внимательны, ответ может оказаться не таким простым. Попробуйте найти собачек самостоятельно. Не подглядывайте сразу в ответ. Постарайтесь поискать хотя бы 30 секунд.

Показать ответ (нажмите тут) Собачек тут 2 штуки.

Похожие тесты: