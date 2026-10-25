25.10.2026 09:11
чтение: 0 мин
Найдите собачку на картине подлёдной рыбалки
«Великий клёв»: найди всё на льду
Октябрь, утро, мороз, протока. Наш редакционный фотохудожник Санни Костин написал картину про подлёдную рыбалку. На лёд 203 микрорайона в г. Якутске вышла сотня рыбаков, и каждый уверен, что сегодня его день. Пока все смотрят в лунки, на льду творится много интересного. На льду находятся не только рыбаки. Сможешь всё заметить?
Задание
Ответьте на вопрос: Сколько собачек вы увидели на картине? Будьте внимательны, ответ может оказаться не таким простым. Попробуйте найти собачек самостоятельно. Не подглядывайте сразу в ответ. Постарайтесь поискать хотя бы 30 секунд.
Показать ответ (нажмите тут)
Собачек тут 2 штуки.
Похожие тесты:
Читайте также:
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Фото: SAKHALIFE
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий