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25.10.2026 11:23
чтение: 0 мин
Происшествия

Редкий случай — сутки без преступлений. Но…

В республике за сутки преступления не зарегистрированы.

В микрорайоне Сатал возле дома водитель 1965 г.р., управляя автомобилем «Тойота Аллион», совершил наезд на пешехода 2015 г.р., который переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП пешеход госпитализирован.

Задержано 2 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

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Источник: Прокуратура Якутии

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