25.10.2026 11:23
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Редкий случай — сутки без преступлений. Но…
В республике за сутки преступления не зарегистрированы.
В микрорайоне Сатал возле дома водитель 1965 г.р., управляя автомобилем «Тойота Аллион», совершил наезд на пешехода 2015 г.р., который переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП пешеход госпитализирован.
Задержано 2 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
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Источник: Прокуратура Якутии
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