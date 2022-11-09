Высокоскоростной интернет придет в Саскылах

Районный центр Анабарского национального долгано-эвенкийского района станет 374 населенным пунктом республики, имеющим доступ к высокоскоростному интернету.

В настоящее время через волоконно-оптические линии связи протяженностью 13000 км подключены 373 сел и городов, где проживают 91,2% жителей региона.

Напомним, по Указу Главы республики Айсена Николаева Якутия должна занять лидирующую позицию среди субъектов России по цифровому развитию уже к 2024 году.

В настоящее время продолжаются работы по строительству магистрали из Оленекского района до Анабарского района по маршруту «Жилинда-Саскылах-Юрюнг-Хая». Подключение села Саскылах запланировано в декабре текущего года, села Юрюнг-Хая – в июне следующего года.

Оператором связи ведутся подготовительные работы по строительству ВОЛС до Момского и Верхнеколымского районов. Так, с февраля 2023 года планируется начать прокладку ВОЛС по маршруту «Сасыр-Зырянка».

Кроме того, в апреле текущего года подписано соглашение между правительством Якутии, ФГУП «Морсвязьспутник» и региональным оператором АО «АрктикТелеком» о взаимодействии и сотрудничестве в целях развития телекоммуникационной инфраструктуры в Арктической зоне республики. К реализации в 2025 году намечен проект по строительству трансарктической подводной ВОЛС «Полярный экспресс» с подключением п. Тикси Булунского района.

В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» до конца марта 2023 года в 9-ти населенных пунктах региона с численностью 100-500 человек будет внедрен стандарт 4G/LTE.

В октябре текущего года Глава Якутии Айсен Николаев и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по строительству сети широкополосного доступа в интернет. В рамках соглашения в следующем году начнется реализация социально-ориентированного проекта «Синергия Арктики». За 2023-2025 годы предусматривается строительство магистральных ВОЛС с охватом 86 населенных пунктов, из которых 50 входят в Арктическую зону.



