Уникальный природный феномен: горы Шиханы

От промышленных гигантов к заповеднику Башкортостана: горы-Шиханы

В рамках визита делегации Академии наук Республики Саха (Якутия) в Башкортостан были проведены мероприятия, направленные на укрепление научного сотрудничества между регионами. Делегация во главе с президентом Леонидом Владимировым приняла участие в заседании президиума Академии наук РБ и встретилась с коллективом Института башкирской энциклопедии.

Основные направления взаимодействия коснулись обсуждения вопросов организационной структуры академий и механизмов финансирования науки, других вопросов, о которых мы расскажем подробнее в октябре-ноябре.

Культурная программа визита включала экскурсии по Уфе и Стерлитамаку, а также знакомство с природными объектами – уникальными известняковыми горами Шиханами.

Сегодня мы делимся с читателями портала видеоматериалами о сакральных объектах Башкирии и их связи с современными экологическими вызовами, – отмечает Алексей Пудов, ведущий научный сотрудник АН РС(Я). Визит стал важным шагом к развитию межрегионального научного диалога в рамках работы Ассоциации региональных академий наук РФ.

Уникальный природный феномен

Шиханы – это четыре уникальные горы в Башкирии, которые образовались сотни миллионов лет назад как коралловые рифы древнего Уральского океана. Подобных геологических образований нет больше нигде в мире, кроме Австралии.

Недавно гора Куштау официально получила статус особо охраняемой природной территории. Это решение стало итогом многолетних общественных дискуссий и борьбы за сохранение уникального природного объекта. Теперь на её склонах запрещена любая промышленная деятельность, а сама гора стала частью мирового геологического наследия.

— Торатау уже давно является памятником природы с федеральным статусом и включён в международный список GEOSITES.

— Юрактау также охраняется государством.

— Шахтау была практически уничтожена промышленной добычей известняка для производства соды и цемента, но три оставшиеся шиханы теперь под надёжной защитой.

Предлагаем также зарисовки с экскурсий по Уфе и Стерлитамаку. В них представлен многообещающий подход к интеграции отреставрированных старых зданий (кирпичных и деревянных) в современную застройку. Решения городских и республиканских властей Башкортостана – это интересный опыт сохранения исторической архитектуры, который может позаимствовать Якутск и другие населённые пункты Якутии к своим юбилейным мероприятиям. Приятного просмотра!

Почему это важно?

На скалах Шиханов сохранились отпечатки древних моллюсков и редкие растения, многие из которых встречаются только здесь. Например, бедренец разрезаннолистный растёт исключительно на горе Торатау.

Заповедник станет местом экологического туризма, научных исследований и сохранения биоразнообразия региона.

«Теперь мы можем быть уверены, что эти древние свидетели истории Земли останутся с нами навсегда», – отмечают местные жители и учёные.

Это не просто победа экологии, а шаг к сохранению уникальной части нашей планеты!

Справка:

Горы Шиханы в Башкортостане играют ключевую роль в производстве соды и цемента. В 1936 году геологоразведчики обнаружили здесь огромные запасы известняка – основного сырья для этих отраслей.

Фото коробок от соды

В Стерлитамаке пищевую соду (гидрокарбонат натрия) производит АО «Башкирская содовая компания» (БСК) на промышленной площадке «Сода». По итогам 2024 года на это предприятие пришлось 85,4% всего российского выпуска бикарбоната натрия (из 214,7 тыс. тонн по стране).

Процесс получения пищевой соды в Стерлитамаке является двухстадийным. Сначала на заводе производят кальцинированную соду (карбонат натрия), а затем из нее получают конечный продукт.

Этап 1. Получение кальцинированной соды

В Стерлитамаке используется классический аммиачный метод (метод Сольве). Сырьем для него служат местные природные ресурсы:

* Каменная соль (хлориды натрия), которую добывают на Яр-Бишкадакском месторождении.

* Известняк, который добывают в соседнем карьере Шахтау (хотя в последние годы из-за истощения горы объемы добычи и логистика сырья стали предметом промышленной дискуссии).

Смесь известняка с твердым топливом обжигают в печах. В результате образуется углекислый газ (CO_2) и известь (CaO). Углекислый газ направляется в колонны карбонизации, где он смешивается с аммонизированным рассолом (раствором поваренной соли, насыщенным аммиаком). В этой среде выпадает осадок гидрокарбоната натрия (NaHCO_3). Часть этого осадка после очистки и сушки фасуется как пищевая сода, а большая часть идет на вторую стадию.

Этап 2. Получение пищевой соды из кальцинированной

Та часть гидрокарбоната, которая не была выделена как пищевой продукт, прокаливается (кальцинируется) при температуре около 160–200 °C. Он превращается в кальцинированную соду (Na_2CO_3):

2NaHCO_3 ® Na_2CO_3 + H_2O + CO_2 ­

Затем происходит обратный процесс — так называемое «карбонизационное превращение». Полученную кальцинированную соду растворяют в воде и снова насыщают углекислым газом в контролируемых условиях. Растворимость гидрокарбоната натрия значительно ниже, чем у карбоната, поэтому при пропускании $CO_2$ через раствор сода выпадает в виде чистого кристаллического осадка:

Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O ® 2NaHCO_3 ¯

Именно этот вторично полученный осадок тщательно очищают от примесей, фильтруют, промывают и сушат. В результате получается продукт высокой чистоты — пищевая сода (добавка E500ii), которая затем фасуется в знакомые красно-желтые пачки.

Помимо пищевой соды, площадка «Сода» в Стерлитамаке выпускает кальцинированную соду, каустическую соду и ПВХ, а площадка «Каустик» (также входящая в БСК) – каустик, соляную кислоту и терефталоилхлорид.

Важность гор Шиханов:

— Сырьевая база: Известняк из Шиханов используется для производства цемента и кальцинированной соды, что делает регион важным промышленным центром страны.

— Экономическое значение: Производство на основе местного сырья способствует развитию экономики региона и созданию рабочих мест.

— Историческая значимость: Строительство первого содового завода началось ещё в 1941 году, а первая партия продукции была получена уже в марте 1945 года.

Проблемы и вызовы:

— Экологические вопросы: Добыча полезных ископаемых может негативно влиять на окружающую среду, вызывая обеспокоенность среди местных жителей и экологов.

— Социальное напряжение: Вопрос сохранения уникальных природных объектов часто становится предметом общественных дискуссий, особенно когда речь идёт о защите природы от промышленного воздействия.

Таким образом, горы Башкирии являются стратегически важными ресурсами для промышленности, но требуют сбалансированного подхода к их использованию с учётом экологической безопасности и интересов общества.

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