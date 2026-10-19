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19.10.2026 11:07
чтение: 1 мин
Происшествия

Кровавые сутки: Двое госпитализированы с ножевыми ранениями

❗️ Дежурный прокурор
 
В республике за сутки зарегистрировано 6 преступлений. Проведение по ним процессуальных проверок на контроле прокуратуры.

В г. Якутске установлено 2 факта причинения тяжкого вреда здоровью, так, из жилых помещений с проникающими колото-резаными ранениями госпитализированы мужчины 1983 и 1977 г.р.

В Нижнеколымском районе выявлен факт повторной незаконной розничной продажи алкоголя.

В Нюрбинском районе установлен случай применения насилия в отношении представителя власти.

В столице республики выявлены факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

В Мирнинском районе водитель транспортного средства «Т-Хайс» не уступил дорогу автомобилю, имеющему преимущество при проезде перекрестка, и совершил столкновение с транспортным средством «ТЛК». В результате ДТП пассажир «Т-Хайс», 2006 г.р. госпитализирован.

Задержаны 20 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

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Источник: прокуратура Якутии
Фото: прокуратура Якутии

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