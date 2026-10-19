Кровавые сутки: Двое госпитализированы с ножевыми ранениями
❗️ Дежурный прокурор
В республике за сутки зарегистрировано 6 преступлений. Проведение по ним процессуальных проверок на контроле прокуратуры.
В г. Якутске установлено 2 факта причинения тяжкого вреда здоровью, так, из жилых помещений с проникающими колото-резаными ранениями госпитализированы мужчины 1983 и 1977 г.р.
В Нижнеколымском районе выявлен факт повторной незаконной розничной продажи алкоголя.
В Нюрбинском районе установлен случай применения насилия в отношении представителя власти.
В столице республики выявлены факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения.
В Мирнинском районе водитель транспортного средства «Т-Хайс» не уступил дорогу автомобилю, имеющему преимущество при проезде перекрестка, и совершил столкновение с транспортным средством «ТЛК». В результате ДТП пассажир «Т-Хайс», 2006 г.р. госпитализирован.
Задержаны 20 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
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