Бизнес на похмелье: Калечила людей подпольными капельницами

Прокурор района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летней жительницы с. Майя по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 235 УК РФ (осуществление медицинской деятельности лицом, не имеющим лицензии, если это повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека).

По версии следствия, женщина за денежное вознаграждение осуществляла незаконную медицинскую деятельность по снятию алкогольной интоксикации, не имея при этом соответствующей лицензии.

В результате незаконного оказания услуг пострадали 3 жителя района, женщина назначала лекарственные препараты без назначения лечащего врача, что в результате повлекло причинение им легкого вреда здоровью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.