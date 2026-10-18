19.10.2026 08:36
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Садовников: Отнеситесь по-хозяйски!
Дмитрий Садовников поблагодарил за субботник по скосу камыша.
По его словам, на субботник вышли более 1020 человек из 109 организаций. Скошено 208 963 кв.м.
Наибольшую активность проявили:
Сайсарский округ (278 человек, куратор — Лебедев А.В., озеро Сайсары);
Автодорожный округ (273 человека, куратор — Попов Е.Г., озеро Сергелях);
Гагаринский округ (234 человека, куратор — Артемьев А.С., Белое озеро).
Глава Якутска призвал продолжить эту работу, а также убрать весь скошенный камыш. «Отнеситесь по — хозяйски», — обратился к коллегам Дмитрий Садовников.
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Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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