Востребован опыт Якутии по организации киберспортивных соревнований

В этом году Якутия выступила генеральным партнером «Киберпатриота», а также турнирным оператором, который организует соревнования уже второй год подряд на форуме «Армия-2022». Турнир стартовал в феврале, в нем приняло участие более 120 команд из России и Беларуси. Киберспортсмены состязаются в дисциплинах «Мир танков» и «Контрудар». В августе на полях форума в фан-зоне Армейских международных игр проходит финал, в который вышли 16 команд из вузов минобороны, МВД, МЧС и войск Росгвардии – по 8 в каждой дисциплине.

Во время посещения площадки «Киберпатриот», где проходит очный финал турнира по компьютерному спорту среди команд вузов силовых структур глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ отметил, что сейчас республика наработала уникальные компетенции в части организации киберспортивных соревнований, которые вызывают интерес среди других ведомств и субъектов.

«Сейчас киберспорт – это очень актуальное и перспективное направление, которое несет в себе серьезную и содержательную часть. Его развитие важно для подготовки специалистов ряда отраслей, которые сегодня крайне востребованы в министерстве обороны. Я уверен, что благодаря сотрудничеству с министерством, мы сможем предложить новые подходы к организации киберспортивного кластера, подготовке новых платформ и организации соревнований, и, конечно же, для соответствующей подготовки по специализированным профессиям Вооруженных сил нашей страны», – сказал глава Якутии.

Как отметил руководитель площадки «Киберпатриот» Денис АЛЛЕНОВ, вместе с проектной командой из Якутии специалисты министерства обороны получили уникальный опыт, который позволяет проводить киберспортивные соревнования всероссийского масштаба.

«Заручиться поддержкой такого большого региона, как Якутия, очень почетно для нас. Я рад тому, что мы делаем вместе, у нашего сотрудничества большие перспективы», – сказал руководитель площадки «Киберпатриот» полковник Денис Алленов.

Якутская команда будет работать на площадке «Киберпатриот» до конца августа – проводить турниры, общаться с посетителями фан-зоны Армейских международных игр.

Главный военно-технический форум страны «Армия-2022» уже в восьмой раз проходит с 15 по 21 августа в парке «Патриот». Форум «Армия» – это площадка для демонстрации новейших видов оружия, заключения крупных государственных контрактов между странами и корпорациями. На форум приглашены делегации и предприятия промышленности из 129 стран. В их числе Беларусь, Индия, Казахстан, Пакистан и Узбекистан. Одновременно с форумом пройдет конференция по международной безопасности.