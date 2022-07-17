Вопиющий непрофессионализм журналистов ЯСИА – судья и отличник печати

Сайт ЯСИА читаю нечасто. Даже не знаю, почему. Но вот в связи с VIII Спортивными играми, где я работал главным секретарем на соревнованиях по боксу, решил узнать, что интересного написали об этих состязаниях. Первая корреспонденция, которая мне попалась, сразу же поразила своим неграмотным заголовком: «Айтал Дьяконов: Мегино-Кангаласский улус мог показать более лучшие результаты в боксе»

Источник ysia.ru Ссылка: https://ysia.ru/ajtal-dyakonov-megino-kangalasskij-ulus-mog-pokazat-bolee-luchshie-rezultaty-v-bokse/

Форма «лучший» — сравнительная степень прилагательного «хороший». Она не сочетается со словами «более» или «менее». Это грубая грамматическая ошибка.

Далее вижу: «Сборная Мегино-Канлаласского улуса». Причем два раза написано с одной и той же опечаткой.

Затем читаю о боксере Петре ЕГОРОВЕ. У него репортер взял короткое интервью. И по ходу повествования Егоров превратился в ВАСИЛЬЕВА.

Дальнейшее чтение выявило кучу ошибок — грамматических, фактических и множество опечаток. О стилистических погрешностях даже не говорю — сотрудники сайта плохо владеют стилистикой русского письма.

Так, в публикации по итогам турнира по боксу в весовой категории до 71 кг пропущен один бронзовый призер. Допущены опечатки: вместо Афанасий — Аафанасий, «браться Хатылыковы» (вместо «братья»). В категории свыше 92 кг победителем назван Петр КОНСТАНТИНОВ, хотя он занял второе место. Переигравший его Алексей ШАХОВ отодвинут на вторую строку. В другом материале читаю: «Сергей ИСАЕВ из Нерюнгри выиграл в третьем раунде Илью ПОПОВА», как будто он его выиграл в лотерею и получил в собственность. Причем, здесь в двух соседних предложениях трижды использовано слово «выиграл». Такие лексические повторы говорят о скудости словарного запаса.

Много обсуждений вызвало участие и победа подставного марафонца от сборной Якутска. Все СМИ назвали его имя — Иван МАКАРОВ. ЯСИА тоже опубликовало заметку с такой фамилией https://ysia.ru/makarov-i-tatarinova-stali-triumfatorami-marafona-na-sportivnyh-igrah-narodov-yakutii/ А уже в следующем материале Макаров назван МАРКОВЫМ https://ysia.ru/aleksandr-moedo-rasskazal-o-svoej-pobede-v-marafone-na-igrah-narodov-yakutii/

Плохо разбираются журналисты правительственного сайта и в родах имен существительных. Так, пишут: «дисквалификацию спортсмена Якутской сборной считаю справедливым», «смогла завоевать два золотых медали, одну — серебряную, два бронзовых наград». Словосочетание «Якутской сборной» тоже неправильное. Оно указывает на команду республики, тогда как речь – о сборной г. Якутска. Мастера спорта международного класса Артура ЛОЖНИКОВА превратили в двух человек.

О большинстве этих ляпов я написал заместителю главного редактора издания Екатерине ИВАНОВОЙ, попросил исправить. Исправили только две ошибки: «более лучшие», а Петру Егорову вернули его родную фамилию. Остальные до сих пор так и висят на сайте (а прошло уже три дня).

Репортеров в какой-то мере можно понять — в спешке, суете, когда необходимо написать о множестве событий, возможны некоторые неточности. Огромная доля вины лежит на редакторах, которые обязаны находить ошибки. Я не стал бы ничего писать, если б редактор Е. Иванова оперативно исправила ляпы. Но меня возмутили равнодушие и безответственность с ее стороны. Такое отношение говорит о неуважении к своей профессии и к своему изданию.

Эту статью я написал 14 июля, и только сегодня решил отправить. Прошло 6 дней, как написал заместителю главного редактора. Ошибки не исправлены до сих пор, все скриншоты имеются.