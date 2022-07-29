Водоканальцы промыли 85 километров магистральных сетей водоснабжения в Якутске

За 2 месяца кампании по промывке систем водоснабжения г. Якутска, АО «Водоканал» промыло 75% от протяженности своих магистральных сетей. В августе предстоит промыть чуть меньше 30 километров.

За минувший месяц специалисты АО «Водоканал» промыли водопроводы по которым вода поступает в кварталы № 2, 3, 4А, 4Б, 4В, 17, 23, 36, 45, 48, 50, 51, 54, 56, 59, 64, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 114, 128, 129, 130, 135, 136, 138, 143, 150, 151, 152 и район Залога. Помимо этого, обслужены магистрали, снабжающие водой микрорайоны 202, 203, Борисовка-2, дома №1/3, 1/4, 2/1, 3/3, 3/5 по улице Курнатовского, №21, 21/1, 23, 23/1, 32/1 по улице Мординова, №26А, 26Б, 26В, 30/3, 32/2, 32/3, 32/4, 33/3, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 37, 39 по улице Кузьмина, №21/1 по улице Севастопольская, №83/18, 83/19, 83/20, 83/10, 83/9 по улице Петра Алексеева и дома №31, 33 по улице Кутузова.

Свои внутриквартальные сети продолжают промывать специалисты ЯТЭЦ и АО «Теплоэнергия». На этой неделе они завершили промывочные работы на сетях, снабжающих водой дома в 17, 36, 53, 57, 122 кварталах, квартале А, 202 микрорайоне и районе Хатын-Юряха. Сегодня ночью также проведут промывку сетей, снабжающих водой дома 59 и 70 кварталов. Добавим, что промывка и дезинфекция сетей холодного водоснабжения ежегодно проводится летом в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. От качественно проведенных промывки и дезинфекции сетей зависит качество и надежность водоснабжения горожан. При этом, для проведения промывки необходима длительная остановка подачи воды по конкретному трубопроводу в каждом отдельном случае. Делается это для очистки трубопровода от реагентов после дезинфекции. В связи с этим все промывочные работы проводятся в ночное время будних дней. За графиком отключений вы можете следить на официальном сайте АО «Водоканал» и в Telegram-канале предприятия.