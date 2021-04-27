Виталий Обедин посыпает голову пеплом

«Город Якутск, прости меня»!

Известный журналист и политик, кандидат на пост мэра Якутска – 2021 Виталий ОБЕДИН пишет в своем фейсбуке:

— Сардана АВКСЕНТЬЕВА, экс-мэр, человек, предавший свой город:

— Прошло три месяца размышлений и внутренних диалогов. Полезное время, чтобы, как говорил один из моих любимых литературных героев Шерлок Холмс, «отправиться в чертоги разума». Однако долго размышлять тоже вредно – от идей пора переходить к решениям)))

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил мне сотрудничество в деле развития регионов. Я взвесила «за» и «против» — и сказала «да»…

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Ничего неожиданного. Ну, кроме порции вранья (https://news.ykt.ru/article/117046

) про «три месяца размышлений». Какие размышления, когда расклад был ясен почти с самого начала (https://t.me/bo_kanal/6564

)?

Сдать город «Единой России», чтобы избавиться от прессинга и перспективы уголовного преследования, предать соратников, а взамен получить шанс зайти с в Госдуму от партии-спойлера, которая должна отработать протестный и либеральный электорат.

Я, наверное, должен попросить прощения у целого города за то, что в свое время помог настолько беспринципному человеку реанимировать свою политическую карьеру.

Простите, пожалуйста.

Никогда так сильно не ошибался.

https://www.facebook.com/obedin2v

Напомним, что на выборах мэра Якутска – 2018 Виталий Обедин и Владимир ФЕДОРОВ поддержали Сардану АВКСЕНТЬЕВУ. После выборов Владимир Юрьевич был назначен первым вице-мэром. А «Якутск вечерний», где тогда работал Обедин, стал выходить вместе с муниципальной газетой «Эхо столицы», обе редакции возглавила Мария ИВАНОВА, до этого и по сей день — главный редактор «Вечерки».

Через год Владимир Федоров был уволен из мэрии Якутска. Причина – отсутствие диплома о высшем образовании. В принципе, мэр могла потянуть время, дождаться вступления в силу решения суда, но Авксентьева решительно избавилась от своего соратника, сославшись на представление прокуратуры. Вскоре разошлись и газеты. В политическом союзе наступило охлаждение.

В январе 2021 года Сардана Авксентьева заявила, что досрочно уходит в отставку по состоянию здоровья. Она не скрывала, что ложится в онкологию на операцию.

Но предварительно сосватала своего первого заместителя Евгения ГРИГОРЬЕВА республиканским властям. И всеми своими ресурсами поддержала его на выборах мэра, последовавших в марте 2021-го.

Вчерашние соратники – Владимир Федоров и Виталий Обедин были забыты. В ответ они оба подвергли экс-мэра, которого ранее настойчиво продвигали, резкой критике.

Выборы выиграл Евгений Григорьев. Виталий Обедин при поддержке Владимира Федорова показал достойный результат, составив реальную конкуренцию.

Теперь же фактически стартовала кампания в Госдуму. Сардана Авксентьева, напрочь забыв о проблемах со здоровьем, заявила о своем выдвижении от федеральной партии «Новые люди». Именно от этой партии подумывал выдвинуться и Виталий Обедин, как он ранее сообщал.

Союз Федоров – Обедин анонсировал активные действия на выборах в Госдуму. Скорее всего, один из них выдвинется кандидатом, для чего нужно выдвинуться от федеральной политической партии, так гораздо практичней.

Стало быть, избиратели Якутии станут свидетелями нового противостояния между бывшими соратниками: Сардана Авксентьева vs Федоров – Обедин. Ведь они окучивают один электорат. Оно уже началось, Обедин публично просит прощения у жителей города за поддержку Авксентьевой в 2018-м, заявляет, что никогда так сильно не ошибался и клеймит ее ярлыком «предательница».