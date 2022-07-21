Верхоянцы, пострадавшие от паводка, получат единовременную выплату

Жители Верхоянского района могут подать заявление об ущербе из-за паводка через Госуслуги, первые выплаты уже направлены. Всего на начальном этапе правительство республики выделило свыше 29 млн рублей. Об этом сообщил первый зампред правительства Дмитрий Садовников по итогам заседания КЧС, передает тгк Республика Саха (Якутия).

«Каждый житель, пострадавший от паводка, может получить единовременную матпомощь, подав заявление через Госуслуги. Распоряжение правительства подписано, средства выделены, это 885 тысяч рублей для села Себян-Кюёль Кобяйского района и 29 млн 125 тысяч для Верхоянского района. Это начальный этап, на котором мы выплачиваем 5 000 рублей на человека, также за потерю имущества от 10 000 до 20 000 рублей, и уже готовим новое распоряжение о выделении дополнительного объёма средств», – сказал Садовников.

Особое внимание первый зампред поручил уделить качеству выполнения актов на возмещение ущерба.

Ведётся работа по восстановлению жилья, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, в первую очередь, внимание уделяется состоянию внутрипоселковых дорог, котельных, утеплению теплотрасс, подготовке социальных объектов. В настоящее время осуществляется завоз необходимых строительных материалов.

Как подчеркнул Садовников, дополнительный объём завозится также для самих жителей, которые могут провести ремонт по своему усмотрению. Также доставлена техника для восстановления объектов ЖКХ.