Верховный суд встал на сторону Дмитрия Тихонова на выборах главы Мегино-Кангаласского улуса

С самого начала избирательной кампании на выборах главы Мегино-Кангаласского улуса не прекращаются попытки не допустить к выборам Дмитрия ТИХОНОВА, главу Майи. Однако Верховный суд республики, как высшая форма правовой справедливости, встал на его сторону.

23 августа Верховный суд Якутии рассмотрел дело по апелляционному иску ВЛАДИМИРОВА Владимира Афанасьевича к Мегино-Кангаласскому ТИК об оспаривании решения. Дело рассматривала судья САВВИНА В.Ю.

Верховный суд установил, что на 11 сентября были назначены выборы главы Мегино-Кангаласского улуса.

Решением Мегино-Кангаласской ТИК 29 июля 2022 г. было отказано в регистрации самовыдвиженца ТИХОНОВА Д.И.

Однако уже 1 августа 2022 г. Центризбирком республики своим постановлением отменил это решение Мегино-Кангаласской ТИК.

2 августа Мегино-Кангаласская ТИК зарегистрировала ТИХОНОВА Д.И. кандидатом на должность главы улуса.

3 августа та же ТИК зарегистрировала кандидатом Владимирова В.А.

Владимиров обратился с иском в суд, требуя отменить регистрацию Тихонова.

11 августа Мегино-Кангаласский районный суд отказал Владимирову в иске. Не удовлетворившись этим, он обратился в Верховный суд.

Примечательно, что в возражении на апелляционную жалобу председатель Центризбиркома Якутии ФЕДОРОВ Е.Н. просил оставить решение Мегино-Кангаласского суда без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Заслушав доводы всех сторон, подробно изучив материалы дела, Верховный суд определил решение Мегино-Кангаласского суда оставить в силе, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Таким образом, оппонентам не удалось снять Дмитрия ТИХОНОВА с выборов главы Мегино-Кангаласского улуса. Кандидат и его штаб защитили его регистрацию, и продолжают выборную кампанию, которая выходит на финишную прямую.