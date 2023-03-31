Варвара Обоюкова: Деятельность гениального композитора Ксенофонтова должна быть достойно оценена

Музыковед и пропагандист якутского фольклора Варвара ОБОЮКОВА выразила свое мнение в соцсети.

В Большом Зале ЯМК ( У) им. М.Н. Жиркова прошло мероприятие чествование юбиляра, моего Учителя, старшего друга композитора, заслуженного деятеля искусств РС ( Якутия) Владимира Васильевича Ксенофонтова. Горжусь и уважаю, поражаюсь талантом и мудростью Владимира Васильевича. Его творчество пропитано особой энергетикой предков, духом Вселенной, космическим размахом! Им созданы крупные сценические жанры: «Пробуждение Туймаады» (балет-сюита в одном действии на цикл 12 фортепианных пьес), либретто — К.Л. Сергучев, премьера состоялось в 1991 г. (я тогда только начала учебу ещё в старом здании училища по ул. Ярославского). И возможно, тогда и был первый выход в театр оперы и балета. «Сарыал»//Зарево (опера- легенда-тойук в II картинах по одноименной поэме Ф.Г. Винокурова — Даадара), премьера которой состоялось в 1993 г. В 1995 г. на либретто Д.К. Сивцева — Суорун Омоллоона по мотивам олонхо вышла опера-сказка в II действиях, IV картинах. Творчество Ксенофонтова В.В. очень разнопланово и обширно, это показывает богатый внутренний мир композитора. Одним из ярких и глубоко впечатляющих произведений Владимира Ксенофонтова можно считать духовную оперу в одном действии «Аар Тойон Алгыһа»// «Благословение верховного божества» рождённый в творческом тандеме с В.А. Кондаковым, хранителем сакральных традиций народа саха. В основе которого лежит мистическая поэма Кондакова В.А. «Обращение к могущественным божествам Аар Айыы». Премьера состоялась в концертном исполнении в 2011 г. Далее композитор, сочинив по одноименной комедии Н.Д. Неустроева «Тиэтэйбит»//»Поспешивший», стал основателем первой музыкальной комедии в истории музыкального искусства. Премьера состоялась 5 лет назад к юбилейной дате Владимира Ксенофонтова. В творчестве композитора Ксенофонтова этно-балет в пяти картинах по мотивам шаманизма «Бохсоруйуу»//»Изгнание злого духа» занимает особое место. Сакральность, глубина и специфика данной темы впечатляет и приводит к философским размышлениям и мыслям. Подтверждая и подчёркивая об особенности культуры шаманизма. Либретто написано алгысчытом Афанасием Семеновичем Федоровым. Великолепная хореография от легендарного Геннадия Баишева. Уникальная музыка исполнена на высшем уровне Оркестром национальных инструментов под рук. Николая Петрова. Музыка этно-балета стала визитной карточкой оркестра Петрова. Публика, народ ее принимает с особым проницательным и поражающим духом. Когда содержательно, полностью погружаешься в музыку, то входишь в состояние транса, как будто душа очищается, поднимается ввысь, проходит какой -то определенный путь медитации… Это особенная, магическая музыка! Далее, по роману Василия Яковлева — Далан «Глухой Вилюй» Ксенофонтов В.В. сочинил музыкально-танцевальный спектакль в девяти картинах «Ньырбакаан», который имеет колоссальный успех у народа.

Талант и деятельность композитора Владимира Васильевича Ксенофонтова, на мой взгляд, должны быть вовремя достойно оценены, как гласит народная мудрость «Хороша ложка к обеду!». Но, к сожалению, к юбилейному вечеру композитора Ксенофонтова В.В. не было представителей министерства культуры и духовного развития РС (Я), ГТОиБ им. Д.К. Сивцева — Суоруна Омоллоона, ни представителей землячества Верхневилюйского улуса в г. Якутске, ни администрации Верхневилюйского улуса, это очень огорчает… А ведь таких самородков у народа Саха единицы! Надо бы включить режим Гуманности, Уважения и Благодарения к таким людям как гениальный композитор Ксенофонтов.

СПРАВКА

Ксенофонтов Владимир Васильевич

Композитор

Союз композиторов Республики Саха (Якутия)

Член союза композиторов России

Родился 05.06.1947. Один из ведущих композиторов РС (Я) и РФ, автор многих значительных музыкальных произведений различных жанров, получивших признание и высокую оценку специалистов и любителей музыки республики, России и за рубежом. Является выпускником Восточно-Сибирского государственного института культуры (1971) и Уфимского государственного института искусств (1983) по классу композиции профессора, народного артиста СССР З.Г. Исмагилова.

С 1983 г. работает преподавателем музыкально-теоретических дисциплин Якутского музыкального колледжа. С 1993 г. ведет класс композиции в Высшей школе музыки РС(Я). Является председателем жюри конкурсов «Юный композитор» (в рамках РОКМИ «Новые имена Якутии») и «Компьютерная музыка и аранжировка» (ВШМ РС(Я). Обладая ярким ритмо-интонационным даром, симфоническим мышлением и изобретательностью в претворении творческих замыслов, В.В. Ксенофонтов создал ряд произведений, которые стали этапными не только для якутской профессиональной музыки, но и музыки России. К таким сочинениям относится этнобалет «Бохсуруйу» («Изгнание злого духа»), премьера которого состоялась в 1997 году в постановке Национального театра танца им. С. Зверева — Кыыл Уола. С большим успехом этот балет был исполнен в Государственном театре наций России (Москва, 1998), Санкт-Петербурге, Сургуте, Нерюнгри, Хабаровске (2001-2003). Фрагменты спектакля исполнялись во многих странах мира – США, Англии, Франции, Италии и др. странах.

Среди сочинений композитора – оперы «Сарыал» (1983), «Саасчаана и Сардаана» (1987), «Манчаары» (1995), «Урун Аар Тойон» (2000), «Аар Тойон алгыhааh» (2011), «Спор между умом и сердцем» (2011), балеты «Пробуждение Туймаады» (1991), «Бохсуруйуу» (1992), «Куорэгэй Куо» (1995), «Воители Верхнего мира» (2010), «Ньырбакаан» (2013), балет-сюита «Ысыах» (1977) (исполнена во многих странах мира – США, Канаде, Польше, Германии, Франции, Англии, Италии, Турции, Японии, Монголии и др.), симфония «Древо Аал лук» (1986), Тойук-поэма для скрипки и симфонического оркестра (1985), Тойук «Заря взошла» для скрипки и симфонического оркестра (1987), Танцевальная сюита для оркестра якутских народных инструментов (1984), Концерт-тойук для арфы и симфонического оркестра (1989), ода-кантата «Платону Ойунскому уруй-айхал!» (1984), оратория «Прометей России» (1989), Концерт-тойук «Матушка Вилюй» (1991), баллада-реквием «Черная роза» (1995), Торжественная песня «Исидор Барахов» (1998), фортепианные циклы «Картинки детства» (1981), «12 прелюдий» (1983), «Песнь стерхов» (1992), «Полифоническая тетрадь» (1994), 12 парафраз на якутские народные темы из сборника А.В. Скрябина (2011), вокальная поэма «Подводники» (2004-2005), камерно-инструментальная, камерно-вокальная музыка.