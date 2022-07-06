В Якутске за сутки — 4 ДТП по вине пьяных водителей

Первая автоавария произошла 5 июля около 12 часов дня где водитель, следуя по ул. 50 лет Советской Армии на автомобиле «Лексус LX470» не выдержав безопасную скорость движения, не выдержал дистанцию до впереди двигающегося транспортного средства «Тойота Таун Айс», совершил с ним столкновение, причинив поломки. Водитель в момент ДТП имел признаки опьянения, но отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Сотрудниками ГИБДД в отношении нарушителя был составлен административный материал по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Следующий случай с участием нетрезвого водителя произошёл около 2-х часов дня на перекрестке ул. Можайского и ул. Пилотов, с летальным исходом, где водитель 1975 г.р. совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате несовершеннолетний скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи.

Еще одно ДТП с участием нетрезвого водителя зарегистрировано около 2-х часов дня, напротив дома №2. Окружного шоссе 4 км, по портовской дороге, где 41-летний водитель, управляя транспортным средством «Тойота Рактис», не выдержал безопасную скорость движения и безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля, «Мазда Фамилия» совершив столкновение, причинив поломки, после чего «Мазда Фамилия» от удара совершило столкновение с автомашиной «Тойота Саксид», после чего «Тойота Саксид» от удара совершил столкновение с автомашиной «Хонда Фит». Проведенное освидетельствование при помощи технического средства “Алкотест 6810” показал результат 1,23 мг/л.

И около 9 часов вечера на 203 мкр, возле корпуса №25 водитель автомобиля «Тойота Витц», не рассчитав габариты своей автомашины, в результате чего нарушил боковой интервал в движении и совершил наезд на стоячее транспортное средство «Тойота Рав 4», причинив поломки. В ходе разбирательств полицейские, заметив у водителя «Тойоты Витц» признаки алкогольного опьянения, предложили ему пройти освидетельствование. Проведенное освидетельствование при помощи технического средства “Алкотест 6810” показало результат 0,9 мг/л. Сотрудниками ГИБДД в отношении нарушителя был составлен административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что управление транспортом в состоянии опьянения приводит к ДТП с тяжкими последствиями. В