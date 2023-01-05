В Якутске в новом году уже родились 76 малышей

Торжественная выписка новорожденных состоялась в Якутске

Сегодня в Перинатальном центре Якутской республиканской клинической больницы состоялась тождественная выписка 10 новорожденных, которые родились 1 января 2023 года. В первый день нового года родилось 12 новорожденных — 5 мальчиков, 7 девочек.

В прошлом году в Перинатальном центре ЯРКБ родилось 5 тысяч 409 детей, из них 74 двойняшек. По состоянию на 5 января 2023 года в центре родилось 76 детей. Об этом сообщил руководитель ЯРКБ Николай Васильев во время торжественного мероприятия.

Молодых мам поздравили министр труда и социального развития Республики Саха (Якутия) Елена Волкова, заместитель министра здравоохранения Любовь Бурнашева, председатель Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) Николай Дегтярев, начальник Управления общественных связей и молодежной политики Окружной администрации города Якутска Лилия Окорокова, представитель республиканского объединения работодателей «Союз товаропроизводителей Республики Саха (Якутия)» – заместитель Генерального директора Ленского объединенного речного пароходства Дмитрий Павлов, председатель Общественной организации «Лига женщин Якутска » Антонина Титова, член совета регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Республики Саха (Якутия) Яна Никитина.

Министр труда и социального развития Республики Саха (Якутия) Елена Волкова в поздравительной речи отметила, что решением Главы республики Айсена Николаева целевой капитал «Дети столетия» продлен на 5 лет. «В этом году сумма целевого капитала проиндексирована и составляет 105 тысяч рублей»,- подчеркнула министр.

Елена Волкова вручила мамам первых новорожденных сертификаты «Дети столетия» и памятные подарки.

В этот день сертификаты целевого капитала «Дети столетия» получили Анна Бурцева, Агафья Готовцева, Нюргуяна Пестерева, Галина Сидорова, Надежда Роева, Нарыйа Григорьева, Мария Конова, Алина Романова, Николина Максимова, Айина Дьячковская.

Заместитель министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) Любовь Бурнашева отметила, что Якутия по рождаемости детей занимает лидирующую позицию на Дальнем Востоке и по России.

«Важно, что для якутян большая семья, любовь к детям являются ключевыми факторами счастья. Сегодня демографическая политика нашей страны направлена на всемерную поддержку материнства, детства и в целом семьи» — подчеркнула Любовь Бурнашева.