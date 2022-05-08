В Якутске прошел концерт – настоящий праздник музыки, единения и дружбы!

Перед майскими праздниками состоялся отчётный концерт вокально-хорового отделения ДШИ №2 под руководством нашего бессменного руководителя, засл. работника культуры РС(Я), отличника образования Якутии, одного из пропагандистов музыкального искусства республики Владимира Петровича ИНДИГИРСКОГО.

С самого входа в школу искусств мы почувствовали особое внимание к себе, как к дорогим гостям прекрасного мероприятия!

А что нас ожидало в великолепном концертном зале …

Торжественная обстановка, прекрасная музыка, чистые голоса наших любимых детей, несмолкающие аплодисменты, море цветов – всё это мы увидели на концерте!

Это был не просто концерт – это был настоящий праздник музыки, праздник единения и дружбы! Концерт состоялся после трехгодичного дистанционного обучения, где за это время наши дети выросли, стали подростками. Мы были удивлены, как за столь короткое время, они с руководителем успели подготовить удивительно стройную программу.

На концерте прозвучала хоровая музыка зарубежных, русских, якутских композиторов. Ребята подошли очень ответственно к своему выступлению, очень старались, чувствовалось волнение, которое передавалось всем.

Кроме того, учащиеся отделения продемонстрировали свое владение на инструменте фортепиано, где такая честь была предоставлена лауреатам зонального конкурса «Пассаж» по общему фортепиано класс пед. Т.В. Герасимовой: Марку ПАРФЁНОВУ (3 класс), Зарине ГАСАМБАЛАЕВОЙ (5 класс), исполнившие произведения советских композиторов.

В программе концерта приняли участие два вокальных ансамбля: ученический «Песнялюбы», исполнивший известное произведение Г. Григоряна «Пойте звонче» и педагогический женский коллектив «Semrevoice», удививший нас сценической культурой и обаянием.

Всё прошло на одном дыхании … Мы все почувствовали работу руководителя творческих коллективов, от которого зависело если не всё, то почти всё. Было видно, как он стремится от своих подопечных хорошей исполнительской формы на сцене, выравненности звучания, правильности дыхания, гармоничности и сбалансированности, сценической культуры. Благодаря требованиям своего маэстро, следуя за его устремлениями — все выступившие стали заинтересованными соучастниками прекрасного отчетного концерта.

Мы, родители учащихся вокально-хорового отделения, очень благодарны нашему педагогу Индигирскому Владимиру Петровичу, настоящему профессионалу и замечательному человеку, который с особой заботой относится к своим воспитанникам, где мы одновременно со своими детьми начали размышлять о не о простом жанре хоровой музыки, о духовной певческой культуре народа.

Желаем ему здоровья, творческих успехов и удачи во всех начинаниях! А всех любителей музыки, читателей сайта поздравляю с Наступающим Днём Победы! Будьте все здоровы и счастливы!