В Якутске появился новый мурал

В эти дни в республике в Якутске проходит VII республиканский патриотический слет учащихся и молодежи «Слет Юнармии». Ребятам проводится обширная образовательная программа, мастер-классы и экскурсии.

В Якутске открылся Центр юнармейской подготовки «Дом Юнармии», где будут проводится уроки мужества, занятия по основам военной службы и другие тематические мероприятия. 24 сентября состоялась открытие расписанной стены в рамках всероссийской патриотической акции «Граффити Защитник». Расписана была стена Театра юного зрителя.

На стене изображен Герой Советского Союза Николай Саввич Степанов. В этом году исполнилось 100 лет со дня его рождения. Рядом с героем изображен юнармеец одной из столичных школ.

На мероприятии присутствовали и выступили министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев, региональный куратор Дальневосточного и Сибирского федеральных округов Аппарата Главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения ЮНАРМИЯ Дмитрий Зыбалов, первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин, художественный руководитель Театра юного зрителя Якутии Алексей Павлов, художник ассоциации «Graffiti Russia» Олег Чернышев.

Это мероприятие стало волнительным событием и для юного поколения, и для тех кто пришёл почтить память Героя войны. Как сказал в своем выступлении художественный руководитель театра, народный артист Республики Саха (Якутия) Алексей Павлов: «Мы, коллектив Театра юного зрителя очень рады, потому что на стене нашего театра изображен Герой Советского Союза, уроженец Вилюйского улуса, мой земляк Николай Саввич Степанов, рядом с героем изображен наследник Победы, юнармеец. Цель граффити — патриотическое воспитание подрастающего поколения на примере Героев Великой Отечественной войны. Пусть это великолепное изображение станет одним из символом Великой Победы над фашизмом! Никто не забыт и ничто не забыто! Наше дело правое мы победили и еще победим!»