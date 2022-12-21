В Центр поддержки семей участников СВО Якутска обратились более 4000 человек

Глава города Якутска Евгений Григорьев 21 декабря принял участие в мероприятии, на котором подвели предварительные итоги работы городского Центра поддержки семей военнослужащих — участников специальной военной операции. Центр был организован по поручению главы города 18 октября 2022 года.

В мероприятии участвовали председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, заместитель главы города – руководитель аппарата Окружной администрации г. Якутска Руслан Тимофеев, руководитель городского Центра поддержки семей военнослужащих — участников специальной военной операции Туйара Колесова.

Евгений Григорьев отметил, что городской Центр поддержки семей участников СВО за короткое время, без долгой предварительной подготовки смог организовать слаженную и эффективную работу.

«Ознакомившись с информацией о работе Центра и управ округов, хочу отметить, что проведена огромная работа. Ведь за каждой «сухой» цифрой стоят конкретные проблемы наших горожан – семей участников специальной военной операции. Пока наши военнослужащие исполняют свой гражданский долг, наша задача — заботиться об их родных и близких. Поэтому мы намерены усилить, масштабировать эту действительно значимую и важную работу», — подчеркнул Евгений Григорьев.

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов рассказал о работе депутатов, направленной на непосредственную поддержку семей участников СВО.

«Помощь и поддержка семей военнослужащих оказывается на постоянной основе. Буквально сегодня, на последней сессии мы приняли решение, которое коснется налоговых льгот в части недвижимости семьей участников специальной военной операции», — сообщил Альберт Семенов.

Заместитель главы города – руководитель аппарата Окружной администрации г. Якутска, куратор работы городского Центра Руслан Тимофеев отметил, что Центр поддержки семей участников специальной военной операции и управы округов, администрации пригородов Якутска круглосуточно ведут работу, которая действительно очень нужна в столь непростое для всех время.

«Работники Центра находят подход к каждому близкому, родственнику военнослужащего, обсуждают и решают самые сложные, иногда запутанные проблемы, связанные с различными жизненными ситуациями семей. Каждый работник Центра – многофункционален, и все они работают как единый, слаженный механизм», — отметил Руслан Тимофеев.

Руководитель городского Центра поддержки семей военнослужащих — участников специальной военной операции Туйара Колесова рассказала, что глава города Якутска Евгений Григорьев еженедельно проводит выездные встречи с семьями участников СВО в округах и пригородах города Якутска, в которых приняло участие порядка 300 человек.

«По состоянию на 20 декабря в наш Центр обратилось 4 014 граждан, которым оказаны разные виды помощи, в том числе юридическая, психологическая, информационная и волонтерская поддержка», — отметила Туйара Колесова.

В завершении мероприятия руководство города Якутска, Якутской городской Думы вручили почетные грамоты, благодарственные письма, почетные знаки отличившимся работникам Окружной администрации города Якутска.