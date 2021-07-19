В Якутске открывается выставка, посвященная Году науки и технологий

Исторический парк «Россия — Моя история» к Году науки и технологий в Российской Федерации инициировал и получил поддержку академических институтов РАН и технологических организаций на проведение республиканской мультимедийной выставки «Академическая наука и технологии в Якутии».

21 июля 2021 года в Историческом парке открывается первая основная часть выставки, которая включается 4 раздела:

— Калейдоскоп информационных стендов об институтах, истории развития науки, технологии и взаимодействия науки с обществом.

— Выставка «Академическая наука и технологии в Якутии: история, состояние и перспективы».

— Интерактивная выставка «Домик ученого – полевика».

— Выставка, посвященная 130-летию со дня рождения известного ученого-геолога, член-корреспондента АН СССР, первооткрывателя Полюса Холода северного полушария — Сергея Владимировича Обручева.

Академические институты и технологические предприятия приготовили уникальные экспонаты по самым различным областям науки и технологий.

Открытие состоится 21 июля в 15:00 по адресу: ул. Ксенофонта Уткина, 5