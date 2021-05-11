В Якутске избит известный актер: Свидетель рассказал подробности

LIFE14.ru сообщил, что вчера в Якутске неизвестный напал на улице на известного актера Анатолия КИРИЛЛИНА, игравшего ЧЭЭКЭ в одноименном фильме.

Фото из соцсети.

На своей странице в фейсбуке актер прокомментировал случившееся коротко: “Неадекватов на улицах становится больше”.

Как пояснил один из свидетелей, после ДТП водитель напал на Анатолия Кириллина. Сайт опубликовал видео с ненормативной лексикой, где видно, как водитель наносит удар в лицо актеру.

Фото из соцсети.

В начале видео в кадре мелькает Владислав КОРОТОВ, спортивный обозреватель и общественный деятель. В соцсетях и мессенджерах распространяется информация, что и он был избит. SakhaLife связался с Владиславом Петровичем, и он прокомментировал ситуацию следующим образом:

Фото из соцсети

— Со мной все нормально. Меня этот мужчина не тронул, только угрожал. Это произошло вчера после 15 часов на перекрестке Курнатовского и Хатынг-Юряхского шоссе. Мы остановились на светофоре. Передо мной эта маленькая машина стояла. А вторая белая машина стояла на второй полосе, где идет поворот на Строительный рынок. Когда первая маленькая машина проехала, оказалось, что эта белая Крета поехала тоже прямо, и попыталась втиснуться, там же одна полоса всего. Но не смогла, и немного отстала. Потом, когда впереди просвет появился, Крета обогнала, подрезала маленькую машину. И раздался треск. Он задел маленькую машину. Потом они поехали дальше. И там, немного проехав, этот белый автомобиль Крета резко тормознул. И эта маленькая машина не смогла остановиться, въехала в него, сзади ударила. Тоже треск раздался. Потом они немного проехали и остановились, я тоже остановился. Из маленькой машины вышел оказалось Анатолий КИРИЛЛИН, наш известный блогер и артист. Крета свернула налево на стоянку какой-то организации. Толя пошел к нему. Водитель Креты вышел из машины. И началась драка. Он ударил несколько раз. Потом Толя подбежал к своей машине. Молодой человек погнался за ним. Начал избивать его там. Мы с пассажиром Толи пытались словесно остановить его. У меня в машине были дети, двое детей. Поэтому я не смог там ничего сделать, только словесно останавливал. Я во время драки начал снимал на видео. Этот мужчина погнался за мной, угрожал, что если распространишь это видео, найду тебя и зарою.

Минут через пять подъехали две машины ГАИ, начались следственные действия. Меня попросили отъехать, потому что мы загораживали проезжую часть. Проехав метров 200, я остановился на стоянке, ждал более получаса. Потом оказалось, что они уехали на Автодорожную. Я позвонил на Анатолию. Подъехал туда. Были они оба – тот мужчина и Анатолий, написали объяснительные. Анатолий затем поехал в ГОМ №1. Но у него там заявление не приняли, он поехал в больницу. А я уехал домой. Это видео я отправил Анатолию. А потом его кто-то распространил.