В Якутии выявили картельный сговор на рынке медтоваров

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по ч.2 ст. 178 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту ограничения конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами – конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картельный сговор), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, с извлечением дохода в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. К данному расследованию были присоединены другие уголовные дела, относящиеся к расследуемым событиям и лицам.

Напомним, что уголовное дело о картельном сговоре было возбуждено в марте 2019 года. С того времени специально созданной следственной группой изучены и исследованы вещественные доказательства, состоящие из финансово-хозяйственной документации медицинских и коммерческих организаций, электронные носители информации, документы профильного содержания, отслежены и проверены множество финансово-хозяйственных операций, которые осуществлялись участниками картельного сговора на протяжении длительного времени с 2016 по 2019 годы.

В результате расследования установлены 6 фигурантов, которым предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 178 «Ограничение конкуренции», по ч. 2 ст. 171 «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» и ч. 4 ст. 159 «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, реализация антиконкурентного соглашения между 40-летним уроженцем Нюрбинского района, 41-летним уроженцем Жиганского района и его 33-летней сестрой, а также 40-летним уроженцем поселка Жатай при пособничестве 38-летнего уроженца Якутска, позволила заключить свыше 120 государственных контрактов с медицинскими учреждениями и принесла доход в сумме порядка 354 миллионов рублей трем коммерческим организациям, состоящим в картельном сговоре.

Помимо этого, следствие обнаружило, что в период с 2011 по 2019 годы 38-летняя индивидуальный предприниматель, не имея лицензии на осуществление оптовой торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, при помощи своего 41-летнего мужа заключала государственные контракты с медицинскими учреждениями республики на поставку лекарств, то есть осуществляла оптовую торговлю. Незаконная предпринимательская деятельность принесла обвиняемым супругам доход в размере свыше 547 миллионов рублей.

Также расследован факт того, как обвиняемый уроженец Нюрбинского района и его подельник из Жатая, используя схему картельного сговора заключили государственный контракт с одной из городских больниц на поставку шприцев и систем на сумму около 1,5 миллионов рублей, однако организовали в больницу поставку дешевых и не соответствующих требованиям контракта расходных медицинских товаров производства Китай на сумму менее 500 000 рублей, совершив мошенничество по предварительному сговору и причинив медицинскому учреждению ущерб в особо крупном размере.

На данном этапе уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.