В Якутии пожары имеют грозовое происхождение и являются труднодоступными и удаленными

9 из 10 ликвидируемых сегодня в России (в т.ч. в Коми и Якутии) лесных пожаров имеют грозовое происхождение и являются труднодоступными и удаленными .

Сегодня более 2,8 тысяч парашютистов-десантников Авиалесоохраны, работников лесных пожарных станций и привлеченных лиц тушат в 16 регионах России 118 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 15 719 га, в том числе остановлено распространение огня 28 очагов на площади, пройденной огнем 3 960 га.

Борьба с огнем идет в регионах Северо-Запада, Приволжья, Сибири и Дальнего Востока: в Архангельской, Иркутской, Амурской, Магаданской, Томской, Кировской областях, Пермском, Камчатском, Хабаровском краях, республиках Саха (Якутия), Коми, Карелия, Бурятия, Ханты- Мансийском, Ямало-Ненецком, Чукотском автономных округах.

Причина 108 из 118 ликвидируемых сегодня пожаров – грозы. 109 очагов – труднодоступные и удаленные.

Для мониторинга обстановки и тушения пожаров Авиалесоохраной задействовано более 110 воздушных судов (вертолеты Ми-8, Ми-8 МТВ, самолеты Ан-2, Цесна и другие).

За прошедшие сутки в 16 регионах России лесные службы и привлеченные лица потушили 96 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 5 415 га.

Лесные пожары ликвидированы в Архангельской, Свердловской, Челябинской, Магаданской, Омской областях, Алтайском, Пермском, Камчатском, Хабаровском, Красноярском краях, республиках Коми, Бурятия, Саха (Якутия); Ямало-Ненецком, Ханты–Мансийском, Чукотском автономных округах.

В целом, в течение пожароопасного сезона лесные службы и привлеченные лица потушили в 72 регионах 8 245 лесных пожаров, в том числе 6 592 пожара (80 % от общего числа) потушены в первые сутки.

Сегодня наиболее сложная обстановка отмечается в республиках Коми, Саха (Якутия), где установлен режим ЧС регионального уровня.

В Республике Коми наиболее пожароопасным является самый малонаселенный Усть-Цилемский район, находящийся на севере региона. Несмотря на расположение за Полярным кругом, близость Арктики и среднюю температуру июля +14°С, в настоящее время жара здесь достигает +30°С. Вместе с Авиалесоохраной Коми заполярную тайгу и тундру от огня грозовых пожаров отстаивают 150 парашютистов-десантников Федеральной, Архангельской, Карельской, Пермской Авиалесоохраны.

Сегодня в Коми тушат 23 лесных пожара на площади, пройденной огнем 1,5 тысяч га.

Тушение огня идет только вручную, доставка наземной техники невозможна.

Еще более 440 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны 4 регионов Дальнего Востока помогают в тушении лесных пожаров Республике Саха (Якутия). На текущий момент центр борьбы с грозовыми труднодоступными пожарами располагается на юге региона – в Алданском, Нерюнгринском и Усть-Майском районах.

Также, как и в Коми, борьба с пожарами в Якутии идет преимущественно вручную.

Для остановки и ликвидации небольших очагов парашютисты-десантники используют ранцевые огнетушители, а в ряде случаев мастерски захлестывают пламя на кромке пожара ветками деревьев.

В руках профессионалов простой на первый взгляд метод захлестывания становится эффективной преградой на пути огня. Для захлестывания используют пучок веток березы, осины и других деревьев. Удары по горящей кромке наносят резкими движениями под углом 45 градусов к поверхности земли, прижимая при этом пучок веток к земле и протягивая его в сторону пожарища. После каждого удара ветки отряхивают над выгоревшей площадью от прилипших тлеющих углей.

Для распила тлеющих внутри деревьев используют бензопилы. Для эффективной работы с бензопилами, позволяющей экономить силы и горючее, но при этом не снижать скорость распила, практически все парашютисты-десантники имеют специальную подготовку и дополнительную специальность — вальщик деревьев.

Для остановки и ликвидации крупных пожаров парашютисты-десантники используют контролируемы отжиг, пуская навстречу стихийному огню управляемый. Для пуска отжига вначале прокладывают минерализованные полосы. Из-за труднодоступности очагов прокладка минерализованных полос идет в основном вручную. За день работы группа из 5-6 парашютистов-десантников лопатами и топарами-мотыгами прокладывает минерализованную полосу протяженностью до 2 км.

Сегодня в Якутии продолжаются работы по тушению 25 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 6,4 тысяч га.