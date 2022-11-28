В Якутии отметили День профсоюзного работника

25 ноября в Федерации профсоюзов Якутии состоялось торжественное собрание профсоюзного актива республики, посвященное Дню профсоюзного работника в РС(Я). На праздничное мероприятие приглашены профсоюзные лидеры первичных профсоюзных организаций, руководители координационных советов районных организаций профсоюзов, республиканских отраслевых профсоюзных комитетов и ветераны профсоюзного движения, социальные партнеры – представители органов госвласти и руководители предприятий, организаций республики.

С основным докладом на торжественном собрании выступил председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев, который рассказал о проводимой сегодня работе по защите прав и интересов членов профсоюзов. Профсоюзный лидер обозначил ряд проблемных вопросов, над которыми работают профсоюзы республики с правительством и Ил Тумэн республики. «Если в целом, по статистическим данным, в республике достигаются уровни оплаты труда по «целевым» категориям работников, то в реалии получается что, оплата труда молодых специалистов в большинстве своем находится на уровне МРОТ. Заработную плату почти 20% педработников приходится дотягивать до МРОТ, что считаем недопустимым. Многим не понятна и сама методика повышения оплаты труда, когда расчеты идут с момента предоставления статданных по средней трудовой доходности во втором квартале и оттуда начинается вопрос согласования повышения оплаты труда. В результате работники получают перерасчет только к концу года. Наша поправка ко второму чтению проекта закона «О государственном бюджете на 2023 год …» о повышении с 1 января 2023 года «целевым» категориям работников бюджетной сферы на прогнозный уровень СТД, поддержана Правительством РС(Я) и надеюсь, будет поддержана и народными депутатами, а далее будем исходить от фактических показателей СТД. Если они будут выше, будем добиваться второго этапа повышения оплаты труда «целевых» категорий работников бюджетной сферы», — отметил Николай Дегтярев.

Еще одним важным вопросом профсоюзной повестки председатель Федерации профсоюзов назвал работу по соблюдению трудового законодательства в интересах прав мобилизованных и членов их семей. «Федерацией профсоюзов РС(Я) были разработаны Методические рекомендации по защите прав мобилизованных и членов их семей, которые совершенствуются, так как постоянно принимаются новые нормативные правовые акты, устанавливающие дополнительные гарантии, как на федеральном, так и на региональном уровнях. В целях оказания практической помощи, недопущения нарушения прав мобилизованных работников, Федерацией профсоюзов РС(Я) разработано пособие «Новации трудового законодательства в связи с принятием Федерального закона № 376-ФЗ от 07 октября 2022 года «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» — сообщил профсоюзный лидер.

Николай Дегтярев в своем выступлении выразил благодарность профсоюзному активу за помощь и понимание в поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции по защите соотечественников и интересов страны, за оказание помощи братским республикам и областям. «Многие предприятия и организации республики взяли в шефство семьи этих военнослужащих. Прошу подключиться к этой работе всех, а также закрепить в своих коллективных договорах оказание помощи семьям военнослужащих. Защищая страну, наши земляки не должны думать о проблемах своих семей, иметь эти проблемы. Поддержать наших бойцов — это наша святая обязанность здесь в тылу. На полях сражений, к сожалению, есть потери, немало бойцов, получивших ранения и проходящих лечение в военных госпиталях, и им нужна наша поддержка. Прошу обратить ваше внимание и на это. Было бы очень приятной поддержкой, если к новогоднему празднику наши якутяне получили бы подарки от своих земляков, трудовых коллективов. Давайте присоединимся к этой акции!» — призвал Дегтярев.

Профсоюзный актив республики приехал поздравить Максим Саенко, секретарь ФНПР, представитель ФНПР в ДФО. «Вы представляете ту территорию, которая по профсоюзной работе относится к лучшим – здесь высокий охват профсоюзным членством, одни из лучших показателей по основным направлениям работы. На якутские профсоюзы равняются во многих регионах страны. Это большое достижение, и вы по праву можете гордиться этим. Вы, как лидеры общественного мнения, остро и принципиально поднимаете проблемы трудящихся республики. Вы — как тот свисток на чайнике, который дает сигнал, когда закипело. Главное, вы никогда не делаете это необоснованно, и потому органы государственной власти и социальные партнеры доверяют вам», — обратился Саенко к профсоюзным активистам республики.

На торжественном собрании выступили народный депутат, председатель постоянный комитет по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Ил Тумэн Владимир Чичигинаров. Парламентарий подчеркнул, что Федерация профсоюзов РС (Я) принимает активное участие в законодательной деятельности региона и совместно с парламентом Якутии работает над совершенствованием трудового законодательства.

Он сообщил, что в рамках рассмотрения законопроекта о бюджете республики на 2023 год и на плановый период 2024, 2025 годов, постоянный комитет по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости, согласительная комиссия парламента Якутии по социальному блоку, Правительство РС (Я) поддержали инициативу по повышению уровня заработной платы работникам бюджетной сферы. К включению в постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) рекомендована также законодательная инициатива Федерации профсоюзов РС (Я) по повышению уровня заработной платы «прочим» категориям бюджетных работников.

Владимир Чичигинаров рассказал, что Федерация профсоюзов РС (Я) принимала активное участие в решении вопросов по упорядочению сети бюджетных организаций региона. Благодаря инициативе профсоюзного актива Якутии было отменено первое Постановление Правительства РС (Я) от 25 июня 2018 года №202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры» по сокращению количества бюджетных учреждений и управленческого персонала. Каждое следующее постановление проходило под чутким контролем парламента Якутии и Федерации профсоюзов РС (Я).

Федерация профсоюзов внесла большой вклад в укрепление лучших традиций отечественного профсоюзного движения, многое сделала для совершенствования трудового законодательства, повышения эффективности механизмов социального партнерства. Благодаря вашей активной жизненной позиции, отзывчивости и целеустремленности, готовности оказывать помощь создаются условия для консолидации работодателей и трудящихся, повышения уровня жизни и благосостояния жителей республики», — сказал народный депутат Владимир Чичигинаров.

Профсоюзных активистов поздравила также министр труда и социального развития республики Елена Волкова. Министр выразила благодарность Федерации профсоюзов республики за конструктивное сотрудничество, направленное на улучшение условий труда работников республики. «Все проблемные вопросы, которые ставят Федерация профсоюзов республики и отраслевые комитеты, в безусловном порядке рассматриваются и мы вместе находим определенные решения, взаимоприемлемые с учетом возможностей бюджета. В этом году по повышению оплаты труда приняты значительные решения в силу той ситуации, которая сегодня существует. Дважды приняты решения по повышению оплаты труда целевым категориям, по два этапа – по повышению МРОТ и повышению оплаты труда «прочим» категориям бюджетных работников», — сообщила министр.

С важной миссией в торжественном собрании принял участие заместитель начальника отдела АК «АЛРОСА» (ПАО) по работе с органами государственной власти РС(Я) Анатолий Бравин. Представитель компании «АЛРОСА» объявил о присвоении алмазу в 52,57 карат имени «100 лет профсоюзам Якутии» и вручил соответствующее свидетельство председателю Федерации профсоюзов республики Николаю Дегтяреву.

Также профсоюзных активистов в этот день поздравили главные социальные партнеры – руководители ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по РС(Я) Марина Герман, отделения Пенсионного фонда России по РС (Я) Георгий Степанов, председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, заслуженный юрист РФ и РС (Я), профессор юридического факультета СВФУ Александр Ким-Кимэн.

В знаменательный праздничный день лучшие профсоюзные работники удостоились высоких государственных и профсоюзных наград.

Состоялось также награждение победителей конкурса на присуждение Почетного знака имени Степана Васильева, председателя ЦК Профсоюза рабочих добычи и обработки цветных металлов, золота СССР в 1931-1934 г.г. В конкурсе приняли участие организации, предприятия и учреждения республики, относящиеся к производственной сфере, в которых созданы и действуют первичные профсоюзные организации. Основными целями и задачами конкурса стали развитие социального партнерства в республике, активизация совместной работы работодателей и профсоюзных организаций в социально-трудовой сфере, защита прав и интересов работников предприятий, организаций и учреждений республики, а также формирование позитивного общественного мнения о значимости социального партнерства.

Почетный знак имени Степана Васильева по итогам 2022 года присужден структурному подразделению «Нерюнгринская ГРЭС» акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (директор – Краснопеев Борис Викторович, председатель ППО – Фабриков Николай Васильевич). Награда вручена Александру Сергеевичу Порядину, председателю Молодежного совета Нерюнгринской РЭС. Также Почетный знак имени Степана Васильева присужден ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» (генеральный директор – Чикачев Виталий Семенович, председатель ОТПО – Никулин Михаил Гаврильевич).

Еще одним знаменательным моментом праздничного мероприятия стало чествование 100 лучших председателей первичных профсоюзных организаций. Традиция выразить благодарность и отметить работу профсоюзных лидеров зародилась в 2019 году, когда чествовали первую сотню лучших профлидеров. Спустя годы коронавирусных ограничений, в этом году второй раз провели эту церемонию. Ведь в результативности всей профсоюзной работы важное значение, безусловно, имеет личность председателя. Как правило, первичные профсоюзные организации возглавляют люди ответственные, неравнодушные, искренне болеющие душой за каждого работника. От их настойчивости, компетентности и умения выстраивать отношения с работодателями во многом зависит эффективная социальная защищенность членов профсоюза.

В Год Матери в этом году также решено было поздравить и многодетных матерей из числа лучших профактивистов. В этот день благодарность и поздравление Федерации профсоюзов республики получили 18 профсоюзных активисток-многодетных матерей.