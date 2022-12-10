В Якутии на средства «Единой субсидии» построят социальные объекты

Во время прямого эфира передачи «Прямой разговор» ГТРК «Саха» на канале

«Россия 24» глава Якутии Айсен Николаев ответил на вопрос о модернизации

социальной инфраструктуры в 2023 году, которая будет реализована на средства

программы «Единая субсидия».

«Единая субсидия» – это прекрасный, замечательный механизм поддержки

дальневосточных субъектов.Достаточно сказать, что Республиканский

кардиологический диспансер, введенный в этом году, построен на средства

дальневосточной «Единой субсидии », — отметил Айсен Николаев.

Глава Якутии в прямом эфире сообщил об итогах заседания правительственной

комиссии под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева

по модернизации социальной инфраструктуры на 2023 год.

«Всего для Якутии в рамках «Единой субсидии» в 2023 году предусмотрено свыше

2,5 млрд рублей, раньше лимит по республике был 1 млрд рублей, – отметил

Айсен Николаев.- На эти средства предусмотрен капитальный ремонт 3-х

объектов здравоохранения г. Нерюнгри. В ближайшие годы в Нерюнгри будет

отремонтировано 7 объектов социального назначения, из них 3 объекта

включены в бюджет следующего года. Кроме этого, начнется строительства школы

на 350 мест в п. Чульман. Предусмотрено возведение 2-х типовых спортивно —

оздоровительных залов в городах Якутск и Алдан, а также спортивного зала

Политехнического лицея в г. Мирный».

Айсен Николаев отметил важность продолжения строительства за счет «Единой

субсидии» культурно-досугового центра в с Бясь-Кюёль, который строится по

решению Президента России.

В рамках реализации программы «Единая субсидия» будут построены Музей

государственности в селе Харбалах Верхневилюйского улуса, инфраструктура

для ТОРов «Якутия» и «Южная Якутия». Необходимые средства республика

получит из федерального бюджета.

Глава Якутии сообщил, что регион дополнительно получил при поддержке

заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя

президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и министра по развитию Дальнего Востока и

Арктики РФ Алексея Чекункова финансирование по «Единой субсидии» для

арктических регионов.

«Со следующего года на эти средства начнется строительство

многофункционального спортивного комплекса в Жиганском эвенкийском

национальном районе. К юбилею нашего великого первого Олимпийского чемпиона

Романа Михайловича Дмитриева на его родине в с. Жиганск появится новый

спорткомплекс, носящий его имя», – поделился глава Якутии Айсен Николаев.

Напомним, в Якутии при финансировании из программы «Единая субсидия»

завершено строительство Республиканского кардиологического диспансера в

Якутске, Томпонской районной многопрофильной гимназии на 220 учеников в п.

Хандыга, школы в Якутске на 275 мест, школы-сада в мкр. Кангалассы, ряда

объектов ЖКХ и энергетики. Построены несколько участков дорог для

обеспечения транспортной инфраструктурой участников программы «Гектар».

Проведен капитальный ремонт поликлиники в Нерюнгри.

Из средств «Единой субсидии» приобретено оборудование для образовательных

учреждений, тяжелая и водовозная техника для тушения лесных пожаров

(тракторы и тягачи).