10.12.2022
19:16
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Якутия

В Якутии на средства «Единой субсидии» построят социальные объекты

Во время прямого эфира передачи «Прямой разговор» ГТРК «Саха» на канале
«Россия 24» глава Якутии Айсен Николаев ответил на вопрос о модернизации
социальной инфраструктуры в 2023 году, которая будет реализована на средства
 программы «Единая субсидия».

«Единая субсидия» – это прекрасный, замечательный механизм  поддержки
дальневосточных субъектов.Достаточно сказать, что Республиканский
кардиологический диспансер, введенный в этом году, построен на средства
дальневосточной  «Единой субсидии », — отметил Айсен Николаев.

Глава Якутии в прямом эфире сообщил об итогах заседания правительственной
комиссии под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева
по  модернизации социальной инфраструктуры на 2023 год.
«Всего для Якутии в рамках «Единой субсидии» в 2023 году предусмотрено свыше
2,5 млрд рублей, раньше лимит по республике был 1 млрд рублей, – отметил
Айсен Николаев.-  На эти средства предусмотрен капитальный ремонт  3-х
объектов здравоохранения г. Нерюнгри. В ближайшие годы в Нерюнгри будет
отремонтировано 7 объектов  социального назначения, из них 3 объекта
включены в бюджет следующего года. Кроме этого, начнется строительства школы
на 350 мест в п. Чульман. Предусмотрено возведение 2-х типовых спортивно —
оздоровительных залов в городах Якутск и Алдан, а также спортивного зала
Политехнического лицея в г. Мирный».
Айсен Николаев отметил важность продолжения строительства за счет «Единой
субсидии» культурно-досугового центра в с Бясь-Кюёль, который строится по
решению Президента России.
В рамках реализации программы «Единая субсидия» будут построены Музей
государственности в селе Харбалах Верхневилюйского улуса,    инфраструктура
для ТОРов «Якутия» и «Южная Якутия». Необходимые средства республика 
получит из федерального бюджета.
Глава Якутии сообщил, что регион дополнительно получил при поддержке
заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя
президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и  министра по развитию Дальнего Востока и
Арктики РФ Алексея Чекункова  финансирование по «Единой субсидии» для
арктических регионов.
«Со следующего года на эти средства начнется строительство
 многофункционального спортивного комплекса в Жиганском эвенкийском
национальном районе. К юбилею нашего великого первого Олимпийского чемпиона
Романа Михайловича Дмитриева  на его родине в с. Жиганск появится новый 
спорткомплекс, носящий его имя», – поделился глава Якутии Айсен Николаев.
Напомним, в Якутии при финансировании из программы «Единая субсидия»
 завершено строительство Республиканского кардиологического диспансера в
Якутске, Томпонской районной многопрофильной гимназии на 220 учеников в п.
Хандыга,  школы в Якутске на 275  мест, школы-сада в мкр. Кангалассы,  ряда
объектов ЖКХ и энергетики.  Построены несколько участков дорог для
обеспечения транспортной инфраструктурой участников программы «Гектар».
Проведен капитальный ремонт поликлиники в Нерюнгри.
Из средств «Единой субсидии» приобретено оборудование для образовательных
учреждений, тяжелая и водовозная техника для тушения лесных пожаров
(тракторы и тягачи).

Фото: Марии Васильевой
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

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