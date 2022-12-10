В Якутии на средства «Единой субсидии» построят социальные объекты
Во время прямого эфира передачи «Прямой разговор» ГТРК «Саха» на канале
«Россия 24» глава Якутии Айсен Николаев ответил на вопрос о модернизации
социальной инфраструктуры в 2023 году, которая будет реализована на средства
программы «Единая субсидия».
«Единая субсидия» – это прекрасный, замечательный механизм поддержки
дальневосточных субъектов.Достаточно сказать, что Республиканский
кардиологический диспансер, введенный в этом году, построен на средства
дальневосточной «Единой субсидии », — отметил Айсен Николаев.
Глава Якутии в прямом эфире сообщил об итогах заседания правительственной
комиссии под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева
по модернизации социальной инфраструктуры на 2023 год.
«Всего для Якутии в рамках «Единой субсидии» в 2023 году предусмотрено свыше
2,5 млрд рублей, раньше лимит по республике был 1 млрд рублей, – отметил
Айсен Николаев.- На эти средства предусмотрен капитальный ремонт 3-х
объектов здравоохранения г. Нерюнгри. В ближайшие годы в Нерюнгри будет
отремонтировано 7 объектов социального назначения, из них 3 объекта
включены в бюджет следующего года. Кроме этого, начнется строительства школы
на 350 мест в п. Чульман. Предусмотрено возведение 2-х типовых спортивно —
оздоровительных залов в городах Якутск и Алдан, а также спортивного зала
Политехнического лицея в г. Мирный».
Айсен Николаев отметил важность продолжения строительства за счет «Единой
субсидии» культурно-досугового центра в с Бясь-Кюёль, который строится по
решению Президента России.
В рамках реализации программы «Единая субсидия» будут построены Музей
государственности в селе Харбалах Верхневилюйского улуса, инфраструктура
для ТОРов «Якутия» и «Южная Якутия». Необходимые средства республика
получит из федерального бюджета.
Глава Якутии сообщил, что регион дополнительно получил при поддержке
заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя
президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и министра по развитию Дальнего Востока и
Арктики РФ Алексея Чекункова финансирование по «Единой субсидии» для
арктических регионов.
«Со следующего года на эти средства начнется строительство
многофункционального спортивного комплекса в Жиганском эвенкийском
национальном районе. К юбилею нашего великого первого Олимпийского чемпиона
Романа Михайловича Дмитриева на его родине в с. Жиганск появится новый
спорткомплекс, носящий его имя», – поделился глава Якутии Айсен Николаев.
Напомним, в Якутии при финансировании из программы «Единая субсидия»
завершено строительство Республиканского кардиологического диспансера в
Якутске, Томпонской районной многопрофильной гимназии на 220 учеников в п.
Хандыга, школы в Якутске на 275 мест, школы-сада в мкр. Кангалассы, ряда
объектов ЖКХ и энергетики. Построены несколько участков дорог для
обеспечения транспортной инфраструктурой участников программы «Гектар».
Проведен капитальный ремонт поликлиники в Нерюнгри.
Из средств «Единой субсидии» приобретено оборудование для образовательных
учреждений, тяжелая и водовозная техника для тушения лесных пожаров
(тракторы и тягачи).
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