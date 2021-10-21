В Якутии на почве ревности до смерти побита женщина…

фото СО по Алданскому району СУ СК РФ по РС (Я)

Доказательства, собранные следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимой жительнице города Алдана. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что подсудимая в процессе совместного распития спиртных напитков нанесла телесные повреждения ранее незнакомой ей женщине, хозяйке квартиры. Мотивом избиения стала ревность к сожителю. Мужчина не смог остановить расправу в силу сильного алкогольного опьянения.

Немного позже подсудимая и ее сожитель ушли домой, а потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Ее тело обнаружил сожитель подсудимой, когда утром пришел навестить.

В ходе предварительного следствия и судебного заседания подсудимая признала вину в совершенном преступлении и раскаялась в содеянном.

Приговором суда она признана виновной и приговорена к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.