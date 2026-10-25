Якутский международный кинофестиваль впервые пройдет зимой «Золотые снежные очки» вручат в условиях вечной мерзлоты

Культурная жизнь Якутии готовится к главному кинособытию года в совершенно новом формате. С 4 по 9 ноября 2026 года в столице республики состоится IX Якутский международный кинофестиваль (ЯМКФ). Главной сенсацией этого года станет радикальная смена сезона: впервые за свою историю престижный кинофорум примет гостей не летом, а в условиях настоящей якутской зимы.

Новая философия: человек и стихия

Кинофестиваль пройдет в рамках Года культуры, объявленного главой Якутии Айсеном Николаевым. Перенос масштабного мероприятия на ноябрь организаторы называют глубоко символичным шагом. Как подчеркнул руководитель государственной кинокомпании «Сахафильм» и организатор фестиваля Алексей Егоров, зимний формат позволит кинематографистам со всего мира не просто увидеть Якутию, а прочувствовать ее глубинную суть.

Смена сезона продиктовала и ключевую тему IX ЯМКФ — взаимодействие Человека и Природы. Гости фестиваля смогут открыть для себя регион с новой стороны: через суровую и завораживающую красоту зимнего Якутска, тепло уютных кинозалов и пронзительные истории на экранах, которые объединяют людей.

Программа и международное признание

Несмотря на суровые климатические условия за окном, программа фестиваля обещает быть по-настоящему жаркой. Кинозрителей и профессиональное сообщество ждут:

• Основной конкурс игрового полнометражного кино;

• Внеконкурсные и эксклюзивные специальные показы;

• Деловая и образовательная программы для профессионалов индустрии;

• Творческие встречи и практические мастер-классы от признанных мастеров.

Оценивать конкурсные работы приедет авторитетное международное жюри. В его состав войдут известные режиссеры, продюсеры, деятели телевидения и культуры из Китая, Казахстана, Монголии, а также ведущие эксперты из регионов России и самой Якутии. В рамках презентации фестиваля в Москве журналистам традиционно представят ключевые премьеры и зарубежных участников.

Главные награды фестиваля

Всего в рамках IX ЯМКФ будут вручены награды в девяти престижных номинациях. Победители в категориях «Лучшая режиссура», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», а также обладатель специального приза жюри получат статуэтки «Серебряные снежные очки». Кроме того, учрежден особый приз имени легендарного кинооператора Иннокентия Аммосова за лучшую операторскую работу.

Ну а главная награда фестиваля — «Золотые снежные очки» за лучший игровой фильм — в этот раз обретет свой истинный смысл, ведь триумфатору ее вручат на фоне искрящихся якутских снегов и морозных туманов. По традиции, победителя среди картин местных авторов определят сами зрители путем открытого голосования.

Хроника триумфа: главные победители Якутского международного кинофестиваля последних лет

Перед тем как IX ЯМКФ перевернет новую страницу своей истории в заснеженном Якутске, вспомним, какие картины увозили с собой высшую награду — «Золотые снежные очки» — за последние годы проведения фестиваля. География победителей наглядно доказывает: якутский кинофорум прочно закрепил за собой статус авторитетной международной площадки.

• 2025 год VIII ЯМКФ: Триумф человечности и природы

• Главный победитель (Лучший фильм): «Подари мне цветы» («Сибэкки биэрээри»), Россия, Якутия (режиссер Василий Слепцов). Пронзительная якутская лента, идеально попавшая в центральную тему фестиваля — гармонию человека и окружающего мира, обошла в жесткой конкурентной борьбе сильнейшие картины из Италии, Франции, Ирана и Бразилии.

• Лучший режиссер: Роберто Минервини за драму «Проклятые» (I Dannati), Италия.

• Лучшая мужская роль: Артур Ноговицын.

• 2024 год VII ЯМКФ: Год этнического кино и стерхов

• Главный победитель (Лучший фильм): «Там, где танцуют стерхи» («Кыталыктаах кырдалым»), Россия, Якутия (режиссер Михаил Лукачевский). Невероятно поэтичная и визуально безупречная картина, которая до этого уже успела покорить Арктический кинофестиваль «Золотой ворон», единогласно завоевала Гран-при и в родном Якутске, оставив позади сильных конкурсантов из Китая, Монголии и Казахстана.

• Лучший студенческий фильм: «Нойды. Северные ведьмы» (режиссер Мария Стрельцова).

• 2020–2023 годы: Эпоха трансформации и пандемийная пауза

• В этот период фестиваль пережил вынужденную затяжную паузу, связанную с мировыми ковидными ограничениями (запланированный на март 2020 года VI фестиваль организаторам пришлось отменить в последний момент). Время затишья оргкомитет использовал для масштабной перезагрузки, разработки новых концепций и изменения философии кинофорума, результатом чего и стало триумфальное возвращение ЯМКФ к своему зрителю в обновленном этническом и экологическом формате.

В этом году интрига сильна как никогда: в рамках IX фестиваля за зрительское признание и звание «Лучшего якутского фильма» с 20 октября по 5 ноября на цифровой платформе «Мост» уже борются сразу 10 новых местных картин (среди которых «Присутствие», «Мэхээлэчээн булчут», «Граница» и другие). Имя нового обладателя «Золотых снежных очков» мы узнаем уже очень скоро!