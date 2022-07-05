В Якутии из-за гроз ежедневно возникают лесные пожары — всего 83

В Якутии увеличат силы и средства в районах, где ожидается повышение класса пожароопасности леса

В ближайшие два дня в городе Якутск и его окрестностях, в Алданском и Мирнинском районах ожидается повышение класса пожароопасности леса. На данные территории привлекут дополнительные силы и средства. Об этом сообщил премьер республики Андрей Тарасенко по итогам заседания оперативного штаба.

В республике действует 83 лесных пожара на территории 12 районов и ГО «город Якутск», также 2 пожара тушат на территории национального природного парка «Ленские столбы».

Завтра самолёт-зондировщик «Циклон» будет работать в Алданском и Нерюнгринском районах, где в результате грозовой активности ежедневно возникают лесные пожары на труднодоступных территориях. Далее зондировщик будет задействован на территории заречных районов.

5-6 июля в Алданском районе, в городе Якутск и его окрестностях ожидается установление чрезвычайно высокого V класса, в Мирнинском районе высокого IV класса пожароопасности леса. Ранее чрезвычайно высокий V класс установился в Намском районе.

Напомним, по состоянию на утро 5 июля в Намском, Нюрбинском районах сохраняется чрезвычайно высокий V класс, в Якутске и его окрестностях, Алданском, Томпонском районах высокий IV класс пожароопасности леса.

Всего в тушении пожаров и патрулировании задействованы 680 человек из числа работников парашютно-десантной пожарной службы, МЧС, лесопожарной службы, местных жителей и 40 единиц техники, а также 19 вертолётов и самолётов.

Указом главы Якутии Айсена Николаева 28 июня введён режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.

