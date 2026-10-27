Утро начинается с исторического триумфа! Айсен Николаев передает отличную новость

⚡️Мультфильм «Тооку уонна Чысхаан» телеканала «Тооку» НВК «Саха» завоевал «ТЭФИ-KIDS» 2026 в номинации «Лучший анимационный фильм для детей»!

Наши талантливые авторы создали историю, в которой звучит родной язык, оживают образы якутской культуры, а знакомые детям герои учат дружбе и взаимопомощи. Сегодня их труд получил высокое признание на российском уровне. Гордимся нашей командой!

Замечательно, что наши дети могут смотреть такие мультфильмы и с детства понимать и любить культуру своего народа. Спасибо команде «Тооку» за любовь и душу, которые вы вкладываете в эту работу.

От всей души поздравляю создателей мультфильма и коллектив НВК «Саха»! Новых творческих успехов!