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27.10.2026 09:52
чтение: 1 мин
Якутия
#Тооку уонна Чысхаан
#ТЭФИ-KIDS

Утро начинается с исторического триумфа! Айсен Николаев передает отличную новость

⚡️Мультфильм «Тооку уонна Чысхаан» телеканала «Тооку» НВК «Саха» завоевал «ТЭФИ-KIDS» 2026 в номинации «Лучший анимационный фильм для детей»!

Наши талантливые авторы создали историю, в которой звучит родной язык, оживают образы якутской культуры, а знакомые детям герои учат дружбе и взаимопомощи. Сегодня их труд получил высокое признание на российском уровне. Гордимся нашей командой!

Замечательно, что наши дети могут смотреть такие мультфильмы и с детства понимать и любить культуру своего народа. Спасибо команде «Тооку» за любовь и душу, которые вы вкладываете в эту работу.

От всей души поздравляю создателей мультфильма и коллектив НВК «Саха»! Новых творческих успехов!

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Источник: max.ru/aisen_nikolaev
Фото: max.ru/aisen_nikolaev

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