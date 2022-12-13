В Якутии эпидпорог по ОРВИ превышен в 3 раза — Роспотребнадзор

С 5 по 11 декабря, по данным регионального Роспотребнадзора, в Якутии зарегистрировали 20 621 случай ОРВИ, что примерно на 28 % больше, чем предыдущий показатель. При этом продолжает расти заболеваемость гриппом. Эпидемический порог по республике превышен в 3,1 раза, сообщает ЯСИА.

Эпидпорог превышен во всех возрастных группах: 0–2 года — на 85 %, 3–6 лет — в 2,2 раза, 7–14 лет — в 3,2 раза, 15 лет и старше — в 5,3 раза. По данным лабораторного мониторинга, за прошлую неделю на территории республики преимущественно циркулируют вирусы гриппозной этиологии. Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и на сегодня составляет 55 %. Доминирует вирус гриппа H1N1, так называемый свиной грипп.

«Основными его отличиями являются высокая лихорадка до 39–40 градусов, головные боли, ломота в мышцах и суставах, общая слабость. Эта болезнь особенно опасна для маленьких детей, а также для людей с хроническими заболеваниями. Поэтому при первых же симптомах необходимо обратиться к врачу, а не заниматься самолечением», — отметил заместитель по лечебной работе детской инфекционной клинической больницы Антон Москвин.

Защититься от заболевания и его опасных проявлений помогают вакцины. На 11 декабря в Якутии привито 471 109 человек, что составляет 48,6% от населения республики, в том числе 156 146 детей и 314 963 взрослых. Бесплатную вакцину против гриппа можно получить в поликлиниках по месту жительства или работы, в прививочных пунктах в общественных местах. Также работают выездные прививочные бригады по месту учёбы или работы.

Напомним, в Якутске с 9 декабря в образовательных учреждениях действует карантин. Очно могут учиться только 9-е и 11-е классы.