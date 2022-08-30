В Верхневилюйске завершается капитальный ремонт республиканского лицея-интерната

В Верхневилюйске глава Якутии Айсен Николаев проверил капитальный ремонт республиканского лицея-интерната имени М.А. Алексеева. Работы здесь ведутся по федеральной программе модернизации объектов образования.

Верхневилюйский республиканский лицей-интернат с углубленным изучением отдельных предметов имени народного учителя СССР, основателя физико-математического движения в Якутии Михаила Андреевича Алексеева считается одной из лучших школ в Якутии. Здание лицея введено в 2000-м году.

Как доложили главе республики, на завершающем этапе находится обновление кровли и фасада здания. Заменена система отопления. Полностью отремонтирован третий этаж школы. Устанавливается новое цифровое оборудование. Оснащены лаборатории для занятий по химии, физике и биологии.

Глава республики поручил правительству решить вопрос, связанный с выделением дополнительного финансирования.



«Качество ремонта достаточно высокое. Вместе с тем, ведутся дополнительные работы, связанные с утеплением здания. Потребуется дополнительное финансирование. Этот вопрос я поручил правительству решить в ближайшее время», – сказал глава республики.

Напомним, что федеральная программа по модернизации и капремонту 58 объектов образования реализуется в 25 районах и городских округах республики. Из них в 38 школах работы должны быть завершены в этом году. В Верхневилюйске, кроме лицея, капремонт проведён в школе №1.