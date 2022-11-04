В Сунтаре в День народного единства открыли две детские площадки
Сегодня в с. Сунтар Сунтарского улуса состоялось открытие двух дворовых
территорий с детскими площадками. Строительство площадок было реализовано в
рамках национального проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке».
«Чем больше появляется новых общественных пространств, тем комфортнее и
благоустроеннее выглядит село или город. Благодаря проекту «1000 дворов на
Дальнем Востоке» отремонтированы общественные пространства на более чем 120
территориях республики. Этот проект показал свою эффективность и важно, что
у жителей была возможность приобщиться к выбору места благоустройства», –
ранее отметил глава Якутии Айсен Николаев.
«Жители Сунтар сами определили и выбрали место проводимых работ. Дворовые
территории оборудованы современными игровыми и спортивными комплексами.
Строители все работы выполнили качественно и в срок», – сказал на открытии
площадок глава с. Сунтар Эдуард Филиппов.
Напомним, реновацию тысячи дворов в населенных пунктах Дальнего Востока
анонсировал в сентябре прошлого года полпред ДФО Юрий Трутнев. В республике
федеральная программа «1000 дворов на Дальнем Востоке» охватила 37
муниципальных образований, где планируется обустроить 124 дворов и
мини-парков. В 2022 году объем федеральных средств, предусмотренных на
реализацию проекта в Якутии, составляет 846 млн рублей.
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