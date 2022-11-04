В Сунтаре в День народного единства открыли две детские площадки

Сегодня в с. Сунтар Сунтарского улуса состоялось открытие двух дворовых

территорий с детскими площадками. Строительство площадок было реализовано в

рамках национального проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке».

«Чем больше появляется новых общественных пространств, тем комфортнее и

благоустроеннее выглядит село или город. Благодаря проекту «1000 дворов на

Дальнем Востоке» отремонтированы общественные пространства на более чем 120

территориях республики. Этот проект показал свою эффективность и важно, что

у жителей была возможность приобщиться к выбору места благоустройства», –

ранее отметил глава Якутии Айсен Николаев.

«Жители Сунтар сами определили и выбрали место проводимых работ. Дворовые

территории оборудованы современными игровыми и спортивными комплексами.

Строители все работы выполнили качественно и в срок», – сказал на открытии

площадок глава с. Сунтар Эдуард Филиппов.



Напомним, реновацию тысячи дворов в населенных пунктах Дальнего Востока

анонсировал в сентябре прошлого года полпред ДФО Юрий Трутнев. В республике

федеральная программа «1000 дворов на Дальнем Востоке» охватила 37

муниципальных образований, где планируется обустроить 124 дворов и

мини-парков. В 2022 году объем федеральных средств, предусмотренных на

реализацию проекта в Якутии, составляет 846 млн рублей.