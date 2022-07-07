В спортивной ходьбе определился первый чемпион игр

Впервые в программу Игр народов Якутии вошла спортивная ходьба. Звание победителя завоевал Геннадий Степанов, вписав своё имя в историю. Он же становился первым на чемпионате Якутии по легкой атлетике в 2017 году, когда эту дисциплину включили в программу, сообщает ЯСИА. Спортивная ходьба вошла в программу чемпионата республики лишь в 2017 году, спустя пять лет этот вид уже дебютировал на VIII Спортивных играх народов Якутии, проходящих сейчас в Усть-Алданском улусе.

Имя первого чемпиона игр, как и пять лет назад на чемпионате, завоевал Геннадий Степанов из Горного улуса. Его результат теперь будет считаться рекордом Спортивных игр народов Якутии. «Считал главными конкурентами ребят, с которыми занимаюсь вместе. Сегодня я старался работать на время. Было душно, но помогла облачность, если бы стояло солнце, как вчера, то достичь финиша было бы сложно. Очень рад победе, за короткий срок сумел набрать оптимальную форму. Победу посвящаю своим родным и улусу», — рассказал ЯСИА Геннадий Степанов.