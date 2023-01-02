02.01.2023
01:29
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Происшествия

В «Сатале» остаются замороженными два дома, хозяева которых не нашлись

В аварийно-восстановительных работах в микрорайоне «Сатал» задействованы 30 бригад

В микрорайоне «Сатал» газовыми службами проведен обход 910 домов. Во все дома запущен газ. Были заявки на устранение последствий нарушения теплоснабжения в 30 домах, все они отработаны. Два дома, хозяева которых не нашлись, остаются замороженными.

На месте продолжают работать 30 бригад из более 100 человек.

Об этом сообщили на вечернем заседании оперативного штаба под председательством первого заместителя председателя правительства республики Дмитрия Садовникова.

Все 10 управ городского округа «город Якутск» доложили о ситуации в закрепленных кварталах микрорайона.

По словам руководителя Госкомобеспечения Дмитрия Лепчикова, в настоящее время по 2 жилым домам диспетчерские службы будут искать хозяев, а аварийные бригады останутся до конца проведения восстановительных работ.

«Все бригады имеют необходимые инструменты и товарно-материальные ценности: трубы, тепловые пушки и ГСМ все обеспечены в полном объеме», — сказал Дмитрий Лепчиков.

По решению оперативного штаба развернут пункт временного размещения для граждан, изъявивших желание выехать на время аварийно-восстановительных работ в доме.

«На месте аварийно-восстановительных работ в «Сатале» задействован автобус для обогрева людей. Зафиксирован один сигнал от жительницы микрорайона. Дети из дома, попавшего под ограничение на время работ, были отселены к родственникам», — доложил заместитель главы городского округа, координатор ПВР Владимир Аржаков.

Возросло количество пострадавших при разморожении СОНТ «Сатал»
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Один комментарий на «В «Сатале» остаются замороженными два дома, хозяева которых не нашлись»
  1. Северянин 02.01.2023 02:26

    Все бригады имеют необходимые инструменты и товарно-материальные ценности: трубы, тепловые пушки и ГСМ все обеспечены в полном объеме» — а что же вы не скажете, что это не ваши бригады, а частные управляющие компании, которые в очередной раз спасают город, потому что у вас в очередной раз «ни говна ни палок»

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