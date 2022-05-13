13.05.2022
21:06
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Якутия

В Горном улусе уровень воды превысил критический!

Глава Шологонского наслега Горного района (с.Ерт) Алексей Захаров сообщил телеканалу «Якутия 24», что уровень воды превысил критический и составил три метра на 13 мая 19.00 по местному времени.

Вода заняла территории трех многоквартирных домов, спортзала и центральной котельной. Алексей Захаров отметил, что при этом дома жителей не затоплены.

«Работу котельной временно приостановили с 18.00 до спада воды. Вода медленно по чуть-чуть прибавляется», — сказал руководитель наслега.

По его словам, в этих трех домах проживают 16 человек. В здании администрации организован эвакопункт. Жители домов готовы к эвакуации, их дети перебрались к своим родственников в этом, также отогнали скот одной семьи.

Фото: Якутия 24
Источник: Якутия 24

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