В Горном улусе уровень воды превысил критический!

Глава Шологонского наслега Горного района (с.Ерт) Алексей Захаров сообщил телеканалу «Якутия 24», что уровень воды превысил критический и составил три метра на 13 мая 19.00 по местному времени.

Вода заняла территории трех многоквартирных домов, спортзала и центральной котельной. Алексей Захаров отметил, что при этом дома жителей не затоплены.

«Работу котельной временно приостановили с 18.00 до спада воды. Вода медленно по чуть-чуть прибавляется», — сказал руководитель наслега.

По его словам, в этих трех домах проживают 16 человек. В здании администрации организован эвакопункт. Жители домов готовы к эвакуации, их дети перебрались к своим родственников в этом, также отогнали скот одной семьи.