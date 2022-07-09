В боксе вышли бронзовые призеры и финалисты

Сразу несколько поединков закончились за явным преимуществом одних

В селе Майагас Усть-Алданского улуса завершились полуфинальные поединки по боксу в рамках VIII Спортивных игр народов Якутии. Сразу несколько поединков закончились за явным преимуществом одних, а в других из-за отказа продолжить с секундантами, сообщает ЯСИА.

Самым зрелищным и равным поединком в этот день, 8 июля, стала встреча между победителем Игр «Дети Азии» 2016 года Яном АЛЕКСЕЕВЫМ из Нюрбинского улуса и чемпионом Дальнего Востока Михаилом ПАРНИКОВЫМ из Намского улуса. Оба бойца продемонстрировали действительно хороший бой, но раздельным решением судей победа досталась Парникову.

Первый из усть-алданских боксеров мастер спорта РФ Айал СТЕПАНОВ со счетом 4:1 выиграл бой у Андрея СОФРОНЕЕВА из Горного района. Его соперником будет нюрбинец Михаил ХАТЫЛЫКОВ. К слову, его брат Родион ХАТЫЛЫКОВ также вышел в финал, он сразится с опытным Михаилом ПАРНИКОВЫМ.

Ввиду явного преимущества в этот день завершились два поединка и оба в тяжелых весовых категориях. Так, Сергей ИСАЕВ из Нерюнгри выиграл в третьем раунде Илью ПОПОВА из СВФУ, а алданец Алексей ШАХОВ выиграл у Владимира ИВАНОВА из Горного. Петр ВАСИЛЬЕВ из Якутска и Айтал ДЬЯКОНОВ выиграли свои полуфинальные встречи в весовой категории до 63,5 кг ввиду отказа секундантов. Теперь им предстоит оспорить золотую медаль друг против друга, встреча станет одной центральных на Спортивных играх.

Также интересным будет финал между Борисом СИДОРОВЫМ из Горного и Валерием-Талбаном ЕГОРОВЫМ из Сунтара в весовой категории до 51 кг. Финалы пройдут 9 июля.

Финальные пары:

48 кг: Роман Туприн (Мирнинский) — Рустам Дьяконов (Намский); 51 кг: Борис Сидоров (Горный) — Валерий-Талбан Егоров (Сунтарский);

54 кг: Айал Степанов (Усть-Алданский) — Михаил Хатылыков (Нюрбинский);

57 кг: Михаил Парников (Намский) — Родион Хатылыков (Нюрбинский);

60 кг: Николай Пшенников (Хангаласский) — Егор Васильев (Нюрбинский);

63,5 кг: Петр Васильев (Якутск) — Айтал Дьяконов (Мегино-Кангаласский);

67 кг: Егор Семенов (Верхневилюйский) — Александр Литовченко (Нерюнгринский);

71 кг: Борис Исаев (Мирнинский) — Прокопий Яковлев (Сунтарский);

75 кг: Эльмар Омаров (Якутск) — Роман Обутов (Таттинский);

80 кг: Шамиль Наурузов (Мегино-Кангаласский) — Иван Ерыгин (Мирнинский);

86 кг: Петр Егоров (Мегино-Кангаласский) — Борис Саввинов (Намский);

92 кг: Сергей Исаев (Нерюнгринский) — Сергей Укоев (Намский);

Свыше 92 кг: Алексей Шахов (Алданский) — Петр Константинов (Усть-Алданский).