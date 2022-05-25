Ушел из жизни народный художник Якутии

Ушел из жизни Константин Мамонтов

Культура и искусство Якутии, Арктический государственный институт культуры и искусств понесли невосполнимую потерю. 24 мая после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни Константин Меркурьевич Мамонтов, профессор кафедры дизайна и ДПИ народов Арктики АГИКИ, художник-косторез, заслуженный художник РФ, заслуженный деятель искусств РС(Я), народный художник РС(Я), член Союза художников России, отличник народного просвещения РФ.

Родился 20 ноября 1949 года в с. Шея Сунтарского улуса 15-м ребенком в многодетной семье. В 1975 году окончил Якутское художественное училище у известных косторезов С. Н. Пестерева и Н. Д. Амыдаева, что определило судьбу Константина Меркурьевича, ставшего крупным мастером косторезного искусства.

После училища, работая на фабрике художественных промыслов «Сардаана», затем в сувенирной фабрике в Магадане, Мамонтов создавал эскизы композиций, которые худсоветом принимались как образцы для массового выпуска сувенирных изделий. Творческий почерк Мамонтова узнаваем: его сюжетные композиции отличаются подвижностью, текучестью форм, эмоциональностью. Спектр тематики широкий, включая традиционные фигурки животного мира, фольклорные образы и быт народов Севера. В качестве примеров можно назвать композиции «Танец стерхов», «Семья мамонтов», «Похищение духа Нижнего мира», «Якутский воин», «Праздник Севера», «Дети тундры», «Дочь оленевода», «Рыба Сунтара», «Богатство Арктики». Произведения Мамонтова отмечаются дипломами на крупных региональных и российских, а также зарубежных художественных выставках.

Педагогическая деятельность К. М. Мамонтова развивалась параллельно с творческой работой костореза. Как учитель рисования, черчения и труда, он работал во многих школах республики, а в Вилюйске он открыл детскую художественную школу. Придавая исключительное внимание педагогической работе, Константин Меркурьевич продолжил учебу, закончил художественно-графический факультет Новосибирского Государственного педагогического института. Получив диплом педагога в 1991 г., Мамонтов решает повышать квалификацию уже как художника, для чего в 1992–1994 гг. проходит стажировку в творческой мастерской скульптуры Красноярского отделения Российской Академии художеств под руководством профессоров Л.Н. Головницкого и Ю. П. Ишханова. В АГИКИ Мамонтов вел курс художественной резьбы по кости на отделении бакалавриата декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. В 2005 году по приглашению Центра образования Саамского региона Константин Меркурьевич вместе с супругой Л. Н. Мамонтовой проводили курс обучения декоративно-прикладному искусству финских преподавателей и студентов. Его выпускники участвуют в художественных выставках, а Д. Постников, Н. Пермякова становятся членами Союза художников России.

Человек активной жизненной позиции, Константин Меркурьевич Мамонтов принимал участие в организации музея народной педагогики имени К. С. Чиряева в с. Оросу Верхневилюйского улуса, музея народного образования им. Г. С. Донского в Вилюйске, в создании монументальных сооружений для увековечения памяти павших в Великой Отечественной войне в с. Шея Сунтарского улуса и в Вилюйске. Произведения художника-костореза Мамонтова хранятся во многих музеях России, Европы и Азии.

Заслуги Константина Мамонтова в области художественной и педагогической деятельности отмечены Почетными грамотами Министерств образования и культуры РС(Я), серебряной и бронзовой медалями Министерств культуры РФ, Дипломом Российской Академии художеств.

Светлая память о замечательном художнике, учителе учителей Константине Меркурьевиче Мамонтове останется в сердцах друзей, учеников и поклонников его таланта.

Прощание состоится в траурном зале «Некрополь» по адресу: Сергеляхское шоссе 5 километр 2/8, 11:00 часов.