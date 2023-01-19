Уголовник-сожитель матери четыре года истязал ребенка
Завершено расследование уголовного дела об истязании малолетнего ребенка
Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летнего ранее судимого за убийство жителя города Якутска в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ – истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.
Согласно материалам уголовного дела, в период с января 2019 по октябрь 2022 года обвиняемый проживал с матерью мальчика 2010 года рождения и совместным ребенком 2018 года рождения в частном доме в п. Марха.
В указанный период обвиняемый за незначительные проступки систематически избивал пасынка, нанося удары по голове и различным частям тела. Ребенок подвергался избиению руками, ногами и подручными предметами.
Преступные действия обвиняемого были пресечены после сигнала женщины, которая неоднократно видела следы избиения на теле ребенка и сообщила об этом в полицию.
Сотрудники ПДН посетили жилье и после выяснения всех обстоятельств в отношении мужчины следователь СКР возбудил уголовное дело. Мужчина был задержан и впоследствии помещен под стражу.
По уголовному делу проведен весь комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. С утвержденным прокурором обвинительным заключением материалы дела направлены в суд.
Следователем установлены причины и условия, которые способствовали совершению преступления в отношении ребенка. В этой связи в органы внутренних дел и социальные службы направлены соответствующие представления об их устранении.
Пострадавшему от действий отчима мальчику оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.
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