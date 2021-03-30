УДО экс-вице-мэра Якутска: Освободить нельзя оставить

В Верховном суде рассмотрят жалобу прокуратуры на решение суда об УДО Василия Гоголева

Решение Якутского городского суда об условно-досрочном освобождении бывшего вице-мэра Якутска Василия ГОГОЛЕВА не вступило в силу, и он остался в местах лишения свободы, так как прокуратура подала жалобу в суд высшей инстанции. Как сообщается на сайте Верховного суда РС(Я) рассмотрение апелляции на решение Якутского городского суда об УДО Василия Гоголева назначено на 6 апреля.

Якутский городской суд принял решение об УДО экс-вице-мэру Якутска

Не так давно, 25 февраля, Якутским городским судом удовлетворено ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении бывшего вице-мэра Якутска Василия Гоголева. В представленной на суде характеристике администрации ФКУ СИЗО-I на осужденного Василия Гоголева сообщается: «Своим трудом и старанием доказал намерение исправиться и вести порядочный образ жизни. Отбыл установленный законом срок. За весь период отбывания наказания характеризуется положительно, на меры воспитательного характера реагирует положительно, делает для себя должные выводы. Имеет 2 поощрения, взысканий не имеет. Трудоустроен. К общественно-полезному труду относится добросовестно. Исполнительных листов не имеет. Связь с родными поддерживает в установленном законом порядке путем телефонных звонков и передач, свиданий. Со слов полностью осознал свою вину в совершенном преступлении, раскаивается. Исходя из этого, администрация исправительного учреждения считает целесообразным условно-досрочное освобождение осужденного Гоголева В.В.»

Судья Дмитрий МЕКЮРДЯНОВ вынес решение удовлетворить ходатайство защиты и освободить Василия Гоголева условно-досрочно на неотбытый срок 1 год 11 месяцев 5 дней. На это решение прокуратура подала апелляцию в Верховный суд РС(Я), ее рассмотрение назначено на 6 апреля. Осужденный Василий Гоголев остается под стражей.

Приговор Василий Гоголеву

Напомним, что в июле 2020 года Якутский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы ГО «город Якутск» Василия ГОГОЛЕВА. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Суд установил, что подсудимый, занимая должность заместителя главы ГО «город Якутск», злоупотребляя должностными полномочиями, оказывал давление на руководство коммерческой организации, занимающейся строительством, в целях незаконного получения имущественных прав на жилые помещения в строящемся жилом доме. Сумма ущерба, причиненная строительной фирме в результате данных незаконных действий составила свыше 165 млн.рублей.

Василий Гоголев заключил с прокуратурой республики досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.