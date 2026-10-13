Главу улуса снова признали виновным

Главу Таттинского улуса снова признали виновным, но теперь вместо штрафа — предупреждение.

Глава Таттинского улуса Айаал Семенович Бурцев в очередной раз попал в поле зрения прокуратуры за нарушение прав граждан. Причём новое дело обнаруживает интересный судебный парадокс.

23 августа 2026 года прокуратура выявила нарушения сроков рассмотрения обращений четырёх жителей района: одному гражданину ответ направили через 44 дня вместо положенных 30, другому — через 32 дня. Просрочка составила соответственно 14 и 2 дня.

Напомним, закон обязывает чиновников отвечать гражданам в течение 30 дней. В исключительных случаях срок можно продлить ещё на 30 дней, но об этом необходимо уведомить заявителя.

Прокуратура возбудила дело по ст. 5.59 КоАП РФ — нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. 23 сентября суд признал Бурцева виновным и назначил штраф 5 тысяч рублей, однако тут же заменил его предупреждением, посчитав, что нарушение не повлекло вреда или имущественного ущерба, препятствующих такому решению.

При этом помощник прокурора Елена Тимофеева возражала против замены штрафа предупреждением, а сам Бурцев в суд не явился.

А теперь вспомним предыдущую публикацию ТР. 18 ноября 2025 года тот же Таттинский мировой суд признал Бурцева виновным по ч. 3 ст. 19.9 КоАП РФ и оштрафовал на 5 тысяч рублей за нарушение порядка предоставления земельного участка многодетной семье.

Тогда прокуратура установила, что глава отказал семье в предоставлении земли, сославшись на ограничения в отношении участка. Фактически участок предназначался семье погибшего участника СВО, но своевременно зарезервирован не был. Суд тогда указал на пренебрежительное отношение Бурцева к исполнению должностных обязанностей.

И вот спустя десять месяцев — новое дело, снова нарушение прав граждан. Только теперь штраф заменён предупреждением на основании ст. 4.1.1 КоАП РФ, предусматривающей такую возможность за впервые совершённое правонарушение при соблюдении установленных условий.