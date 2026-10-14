Вспомнил о сыне, когда за павшего бойца назначили миллионы

Верховный Суд Якутии подтвердил: отец, не занимавшийся воспитанием сына, признан недостойным наследником погибшего военнослужащего

Верховный Суд Республики Саха (Якутия) признал законным решение Нерюнгринского городского суда, которым отец погибшего на СВО военнослужащего признан недостойным наследником.

Мать погибшего военнослужащего обратилась с иском к бывшему супругу о лишении его права на получение выплат в связи с гибелью сына и о признании его недостойным наследником.

По словам истицы ответчик, как в период совместного проживания, так и после прекращения семейных отношений не выполнял родительские обязанности, не участвовал в воспитании и содержании сына, не поддерживал с ним родственные связи и не интересовался его судьбой, имел задолженность по алиментам. Во время брака между супругами происходили частые скандалы, ответчик поднимал руку на нее и сына. Со своим отцом сын не общался, не поздравлял его с днём рождения и не дарил подарков. Сын приглашал ответчика на своё бракосочетание, однако тот не пришёл.

Допрошенные в суде свидетели подтвердили, что ответчик не оказывал сыну материальную помощь, не принимал участия в его воспитании и не дарил ему подарков.

Судом установлено и подтверждено материалами дела, что ответчик имел задолженность по алиментам на содержание несовершеннолетнего сына, так за период с сентября 2005 года по сентябрь 2009 года задолженность составила 198 580 руб. 20 коп. Кроме того, после выезда в 2008 году за пределы России алименты на содержание сына мужчина не оплачивал.

Суд первой инстанции признал ответчика недостойным наследником и лишил его права на получение мер социальной поддержки, в том числе на выплату страховых сумм, единовременных пособий и иных выплат, прав и привилегий, предоставляемых и (или) подлежащих выплате членам семьи в связи с гибелью военнослужащего. Также с ответчика в доход бюджета МР «Нерюнгринский район» взыскана государственная пошлина в размере 3 000 руб.

Ответчик не согласился с решение и подал апелляционную жалобу.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия), изучив материалы дела и заслушав доводы сторон, оставила решение Нерюнгринского городского суда без изменения, а жалобу – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.