Топ-5 интересных книг от якутских авторов

Предлагаем интересную подборку книг от якутских авторов. Вы окунётесь в утопический мир от якутского фантаста, взглянете на лес глазами потерявшейся четырехлетней Карины, познакомитесь с известным шаманом Никоном, приоткроете для себя мир политика Платона Ойунского, подборка от тгк ЯкутияПоликаВласть



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Николай Васильев «Великий шаман Никон» «Великий шаман Никон» — это не этнографическая книга, а сборник воспоминаний очевидцев и земляков, ученых и писателей об известном целителе Н.А. Поскачине-Васильеве, который был действительно одаренным лекарем и практикующим шаманом.

Нина Дьячковская «Исповедь исчезнувшей! За каждой исповедью-откровением стоит живая боль. Распад Советского Союза для многих людей стал настоящим испытанием и личной трагедией. Обычная история любви женщины из северной глубинки и заезжего шабашника, переплетясь с нитью судьбы великой державы, стала роковой для ее большой семьи. В поисках счастья потерять родину и быть никем — реальный сюжет 90-х, написанный самой жизнью.

Виктория Габышева «Карина. 12 дней в тайге» Маленькая повесть — попытка осмыслить, что мог чувствовать маленький человек в неполные четыре года, оставшись один в тайге. Выжить девочке помогал верный друг — собака Найда…

Николай Степанов «Ищите меня по остывшим следам» Повесть «Увидевшие грань» – о видном государственном и общественном деятеле Якутии Платоне Алексеевиче Ойунском. На основе событий последних лет жизни П.А. Ойунского автор представляет читателю свой взгляд на трагическую судьбу великого сына народа саха. В повести наряду с реальными событиями 30-х годов XX века проходит параллельная линия – появление первых русских казаков в Якутии.

Максим Эверстов «Лес на карантине» Вы никогда не думали, почему горит лес в Якутии? Или о том, что мы не одни во вселенной? В сборнике изображен фантастический мир, возможно, сосуществующий с реальным… Бессмертный солдат древности, наемник, грезящий о славе, запретный лес с жуткими тайнами, антиутопическая картина будущего мира, закулисье цирка, и, конечно, волшебная любовь – все это ждет читателя на страницах книги.

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