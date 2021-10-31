«Точки роста» – драйверы изменений в обучении и воспитании

Как мы уже писали, с 1 сентября 2021 года на базе 111 школ в 34 районах республики, ГО «город Жатай», «город Якутск» начали свою деятельность Центры образования «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей. Напомним, Центры созданы на базе сельских школ и малых городов в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и нацелены на обновление и модернизацию материально-технической базы школ, чтобы в перспективе дети из удалённых населённых пунктов могли приобщиться к современным технологиям и расширяли свой кругозор в части естественно-научных знаний. Следует отметить, в республике созданы в каждом улусе от 2 до 5 «Точек»» с наисовременнейшим оборудованием для обучения школьников. Ведут занятия в «Точках роста» учителя физики, биологии и химии.

26-28 октября в г. Хабаровск прошел Форум Дальневосточного Федерального округа для педагогов Центров образования «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров цифрового образования детей «IT-куб» 11 регионов Дальнего Востока, который стал площадкой повышения квалификации, сотрудничества и комплексного взаимодействия педагогов. Под руководством заведующей кафедры естественно-научного образования ИРОиПК Даниловой Марии Прокопьевны Форум посетили 26 педагогов нашей республики. Форум организован ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Как известно, в «Точках роста» предусмотрено применение широкого спектра урочных и внеурочных видов деятельности с использованием наисовременнейшего оборудования. Вот что говорят наши учителя об участии на Форуме: «Для меня, как учителя биологии, наиболее полезными были практикумы и мастер-классы по использованию в учебном занятии цифровых лабораторий «Releon». После форума появилось непреодолимое желание создавать что-то новое, удивлять и радовать своих учеников. Интересно было знакомство с форматами обеспечения условий для практической деятельности и изучения методик работы с современным оборудованием, которым оснащаются образовательные организации в рамках национального проекта «Образование». Ежедневное общение с руководителями Центров «Точек роста» из других регионов, активное с ними общение заставило поверить в свои силы».

Таким образом, получены ответы на многие вопросы по проблемам организационно-методического сопровождения образовательного процесса, по интеграции общего и дополнительного обучения, появились перспективы межрегионального сотрудничества по внедрению идей и опыта современной образовательной экосистемы. При активном взаимодействии с коллегами других регионов разработаны механизмы реализации сетевого взаимодействия.